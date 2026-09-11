Шайдоров Братиславада бўлиб ўтадиган Challenger серияси турнирида иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик фигурали учувчи, Олимпия чемпиони Михаил Шайдоров Словакиянинг Братислава шаҳрида бўлиб ўтадиган Nepela Memorial халқаро турнирида иштирок этади.
Мусобақа 24-27 сентябрь кунлари бўлиб ўтади. Ушбу мусобақа ISU Challenger Seriesнинг 2026/27 йилги мавсум босқичларидан бири ҳисобланади.
Шайдоров эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида иштирок этади. Иштирокчиларнинг дастлабки рўйхатида 29 спортчи бор.
Братиславада бўлиб ўтадиган мусобақа Шайдоровнинг янги мавсумдаги биринчи халқаро мусобақаси бўлади. Қозоғистонлик спортчи илгари 2026 йилги Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтган Қишки Олимпия ўйинларида иштирок этган эди. Февраль ойида у эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида икки дастур натижаларига кўра 291,58 балл тўплаб, Олимпия чемпиони бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Михаил Шайдоров ISU мукофотига номзод қилиб кўрсатилди.