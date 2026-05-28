Шайбали хоккей бўйича жаҳон чемпионатининг чорак финалига қайси терма жамоалар йўлланма олди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилги Хоккей бўйича жаҳон чемпионати элит дивизиони плей-офф босқичига йўлланма олган барча жамоалар эълон қилинди.
Жаҳон чемпионатида жами 16 та жамоа иштирок этмоқда. Улар А ва В гуруҳларига, ҳар бир гуруҳда 8 тадан бўлинган. Бир тур олдин иккала гуруҳдан қайси жамоалар плей-офф босқичига йўлланма олгани аниқланди.
А гуруҳида Швейцария, Финляндия, Латвия ва АҚШ чорак финалга йўлланма олди.
В гуруҳидан Канада, Норвегия, Чехия ва Швеция мусобақани давом эттириш имкониятига эга бўлди.
Энди, 28 май куни Финляндия ва Чехия, Канада ва АҚШ, Швейцария ва Швеция, Норвегия ва Латвия чорак финалда ўзаро куч синашадилар.
Ярим финаллар 30 майга белгиланган. Финал ва 3-ўрин учун ўйин 3 -май куни бўлиб ўтади.
Бу йил Италия ва Буюк Британия элит дивизионидан тушиб кетишди. Уларнинг ўрнини биринчи дивизионда дастлабки икки ўринни эгаллаган Қозоғистон ва Украина жамоалари эгаллади.
Хоккей бўйича жаҳон чемпионати 1920 йилдан бери мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда. Канада — 28, Россия (СССР) — 27, Чехия (Чехословакия) — 13, Швеция — 11, Финляндия — 4, АҚШ — 3, Буюк Британия ва Словакия чемпионлик шоҳсупасига бир мартадан кўтарилишган.