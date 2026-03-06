Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга қарши ҳаракатларни кескин қоралайди
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар беради Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
Суҳбатда Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга қилинган дрон ҳужумини қаттиқ қоралади ва жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилади.
Шунингдек, президентлар Яқин Шарқдаги можаронинг кескин кучайиши тинч аҳоли қурбонлари сонининг кўпайишига олиб келишидан хавотир билдиришди.
Ўзбекистон раҳбари муқаддас Рамазон ойида содир бўлаётган бундай воқеалар инсониятнинг умумий қадриятлари ва давлатларнинг ҳудудий яхлитлигини таъминлайдиган халқаро ҳуқуқ тамойилларига зид эканлигини таъкидлади.
Ўз навбатида, Озарбайжон Президенти Шавкат Мирзиёевга ушбу қийин даврда дўстона муносабатлари ва қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 1 мартдан бери мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ мамлакатларидан 9361 ўзбекистонликни эвакуация қилди.