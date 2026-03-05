17:49, 05 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистон Яқин Шарқ мамлакатларидан 9,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилди
TASHKENT. Kazinform – 1 мартдан бери мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ мамлакатларидан 9361 ўзбекистонликни эвакуация қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Вазирлик маълумотларига кўра, Саудия Арабистонидан 8114 нафар, Бирлашган Араб Амирликларидан 1192 нафар, Эрондан 23 нафар, Баҳрайндан 25 нафар ва Уммондан 7 нафар Ўзбекистон фуқароси мамлакатга қайтган.
"Ҳозирда эвакуация асосан фуқаролик авиацияси учун ҳаво майдони очиқ бўлган мамлакатлар орқали амалга оширилмоқда", - деб таъкидлади вазирлик.
Ўзбекистон томони минтақадаги бошқа давлатларнинг ҳаво майдони очилганда эвакуация фаолиятини давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, 3 март куни Эрондаги 13 нафар ўзбекистонлик Туркманистон орқали ўз ватанларига қайтди.