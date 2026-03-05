OZ
Тренд:
    17:49, 05 Март 2026

    Ўзбекистон Яқин Шарқ мамлакатларидан 9,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилди

    TASHKENT. Kazinform – 1 мартдан бери мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ мамлакатларидан 9361 ўзбекистонликни эвакуация қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    Өзбекстан Таяу Шығыс елдерінен 9,3 мыңнан астам отандасын эвакуациялады
    Фото: Uzbekistan Airways

    Вазирлик маълумотларига кўра, Саудия Арабистонидан 8114 нафар, Бирлашган Араб Амирликларидан 1192 нафар, Эрондан 23 нафар, Баҳрайндан 25 нафар ва Уммондан 7 нафар Ўзбекистон фуқароси мамлакатга қайтган.

    "Ҳозирда эвакуация асосан фуқаролик авиацияси учун ҳаво майдони очиқ бўлган мамлакатлар орқали амалга оширилмоқда", - деб таъкидлади вазирлик.

    Ўзбекистон томони минтақадаги бошқа давлатларнинг ҳаво майдони очилганда эвакуация фаолиятини давом эттиради.

    Эслатиб ўтамиз, 3 март куни Эрондаги 13 нафар ўзбекистонлик Туркманистон орқали ўз ватанларига қайтди.

    Теглар:
    Эвакуация Самолёт Марказий Осиё Яқин Шарқ Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
