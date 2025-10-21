Шатдаун: АҚШда ядро хавфсизлиги бўйича 1400 нафар ходим ҳақ тўланмайдиган таътилга юборилди
ASTANА. Кazinform — Федерал ҳукумат фаолияти тўхтатилиши муносабати билан Энергетика вазирлиги Ядро хавфсизлиги миллий бошқармасининг (NNSA) 1400 га яқин ходимини ишдан бўшатишга мажбур бўлди.
Бу ҳақда АҚШ энергетика вазири Крис Райт Невададаги матбуот анжуманида маълум қилди, деб ёзади ТАСС.
Вазирнинг сўзларига кўра, қисқартиришлар агентлик ходимларининг қарийб 80 фоизини қамраб олади, бу эса Америка ядро арсеналини модернизация қилиш ва сақлашда муҳим рол ўйнайди.
— Бу мисли кўрилмаган, - деди Райт вазиятни шарҳлар экан.
Унинг таъкидлашича, ҳукумат шу пайтгача департаментнинг шартнома бўйича ходимлари — 100 мингга яқин кишини молиялаштиришни сақлаб қолишга муваффақ бўлган. Бироқ, агар ёпилиш давом этса ва ажратилган маблағ тугаса, бу мутахассисларнинг иш жойлари ҳам хавф остида қолади.
— Агар маблағ тугаса, бу ўн минглаб ишчилар, уларнинг оилалари ва миллий хавфсизлигимизга таҳдид солади, — деди Энергетика вазири.
Конгресс бюджетни тасдиқлай олмагани учун 1 октябрдан бошлаб федерал идораларнинг қисман ёпилиши бошланди. Республикачилар ва демократлар ўртасидаги келишмовчиликлар, жумладан, соғлиқни сақлаш масалалари бўйича ҳам бюджет жараёнининг кечикишига олиб келди.
АҚШ қонунларига кўра, ёпилиш вақтида фақат миллий хавфсизлик ва фуқаролар ҳаётини ҳимоя қилиш учун масъул бўлган агентликлар ва ходимлар ишлашда давом этади. Бундай ҳолда, ўз вазифаларини бажараётганларнинг иш ҳақи бюджет инқирози ўтгандан кейин тўланади.
1977 йилдан бери АҚШ ҳукумати 20 мартадан ортиқ ёпилди. Энг узоқ тўхташ 2018 йил декабридан 2019 йил январигача 35 кун давом этди.
Эслатиб ўтамиз, АҚШда шатдаун сабабли парвозлар кечиктирилди.