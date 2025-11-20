Шарқий Қозоғистонда туризм тўрт йўналишда ривожланмоқда
ASTANA. Kazinform – Шарқий Қозоғистон вилоятида чанғи спорти учун янги замонавий меҳмонхоналар қурилади. Бу ҳақда Шарқий Қозоғистон вилояти раҳбари Нуримбет Сақтағанов Астанада минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бағишланган маърузасида маълум қилди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, вилоятда тўртта асосий кластерни ривожлантириш имконияти мавжуд. Масалан, Катонқарағайда wellness-туризмини, Маркакўлда - экотуризмни, Риддерда - чанғи спортини, Ўскеменда дам олиш туризмини ривожлантириш мумкин.
“Риддерда йил давомида ишлайдиган «Анатау» мажмуасини қуришни режалаштиряпмиз, у тоғ туризми ва спортчиларни тайёрлаш маркази бўлади. “Pana Asia” халқаро меҳмонхона тармоғи барча стандартларга тўлиқ жавоб берадиган замонавий меҳмонхоналар қуриб беради”, – деди Н.Сақтағанов Марказий коммуникациялар хизмати.
Айни пайтда вилоятда тиббий туризм ҳам жадал ривожланмоқда. Онкология ва жарроҳлик марказида тиббий туризм жадал ривожланмоқда ва Check-up хизматлари мунтазам кўрсатиб келинмоқда.
AltaiFest ва “Шарқий Салбурини-2025” этник-маданий фестивали каби имидж лойиҳалари ҳам сайёҳларни жалб этишга хизмат қилмоқда. Фестивалда Қозоғистон, Россия, Хитой, Испания, Венгрия, Мўғулистон ва Қирғизистоннинг барча вилоятларидан 148 нафар бургут овчиси қатнашиб, 10 мингдан ортиқ томошабинни жалб қилди.
Туризмни муваффақиятли ривожлантиришда замонавий инфратузилма ҳам муҳим аҳамиятга эга. Вилоятда иккита янги аэропорт – “Майқапшағай” ва “Уби” назорат-ўтказиш пунктлари қурилмоқда, 5 та темир йўл вокзаллари модернизация қилинмоқда.
Шу билан бирга, 856 километр йўл таъмирланди. “Талдиқўрған – Ўскемен”, “Ўскемен-Семей” лойиҳалари якунланди, “Ўскемен – Раҳман қайнарлари” лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда.
Ўтган йилдан бошлаб Ўскемендан Москва ва Новосибирскга халқаро рейслар амалга оширилмоқда. Келгуси йилда Хитойга парвозлар йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Ўскемен-Алмати йўналишида “Тальго” темир йўл йўналишини ишга туширишга тайёргарлик кўрилмоқда.