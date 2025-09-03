OZ
Тренд:
    08:23, 03 Сентябрь 2025

    Бугун Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform – «Қазгидромет» РДК 3 сентябрь куни Қозоғистон ҳудудидаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари ҳақида маълумот тарқатди.

    Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана 15 марта
    Фото: pexels.com

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Қозоғистон ҳудудининг катта қисми атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида бўлади – момақалдироқли ёмғир ёғади, кечаси республиканинг шарқида ёғингарчилик кутилади (ёмғир қорга айланади), шимолий, шимоли-ғарбий, ғарбда дўл ёғиши мумкин. Фақат жанубда, жануби-ғарбий қисмида ҳаво асосан қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республикада ғарбий, жануби-ғарбий ҳудудларда кучли шамол эсади, шимолда, шарқда, кечаси ва эрталаб республика марказида туман тушиши мумкин.

    Кечаси шимолда, Шимолий Қозоғистоннинг шарқида, Шарқий Қозоғистоннинг шарқида, ғарбда, шимолда, Ақмола вилоятлари марказида тупроқ юзасида 2 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.

    Кундузи Атирау вилоятида 35-37 даража, Ақтўбе вилоятининг ғарбида, жанубида 35 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.

