Бугун Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – «Қазгидромет» РДК 3 сентябрь куни Қозоғистон ҳудудидаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари ҳақида маълумот тарқатди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Қозоғистон ҳудудининг катта қисми атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида бўлади – момақалдироқли ёмғир ёғади, кечаси республиканинг шарқида ёғингарчилик кутилади (ёмғир қорга айланади), шимолий, шимоли-ғарбий, ғарбда дўл ёғиши мумкин. Фақат жанубда, жануби-ғарбий қисмида ҳаво асосан қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республикада ғарбий, жануби-ғарбий ҳудудларда кучли шамол эсади, шимолда, шарқда, кечаси ва эрталаб республика марказида туман тушиши мумкин.
Кечаси шимолда, Шимолий Қозоғистоннинг шарқида, Шарқий Қозоғистоннинг шарқида, ғарбда, шимолда, Ақмола вилоятлари марказида тупроқ юзасида 2 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.
Кундузи Атирау вилоятида 35-37 даража, Ақтўбе вилоятининг ғарбида, жанубида 35 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.