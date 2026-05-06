Шакиранинг Рио-де-Жанейродаги пляжда ўтган бепул концертига 2 миллион киши тўпланди
ASTANА. Кazinform — Шакиранинг Рио-де-Жанейродаги пляжда ўтган бепул концертига 2 миллион киши тўпланди, деб хабар беради DW.
Копакабана пляжидаги концерт колумбиялик қўшиқчининг "Аёллар энди йиғламайди" жаҳон гастроллари доирасида бўлиб ўтди. Шакира барча хитларини ижро этди ва концертни футболчи Жерар Пике билан ажрашганидан кейин ёзилган BZRP Music Sessions #53/66 қўшиғи билан якунлади.
— Биз, аёллар, ҳар йиқилганимизда ўрнимиздан турамиз ва бироз донороқ бўламиз, — деди қўшиқчи.
Эрталабдан машҳур пляжда одамлар тўплана бошладилар, уларнинг аксарияти Лотин Америкасининг бошқа мамлакатларидан. Шакиранинг концерти, шунингдек, Bad Bunnyнинг Сан-Паулудаги концертлари “Бразилия, Пуэрто-Рико, Колумбия ва бошқа мамлакатлар Лотин Америкасининг бир қисми эканлигини кўрсатади. Америка эса фақат АҚШ эмас", — дейди ташриф буюрувчилардан бири Хеллем Соуза да Силва.
Шаҳар мэри Эдуардо Кавалернинг Х тармоғида сўзларига кўра, концертга 2 миллион киши ташриф буюрган. Мадонна ва Леди Гага илгари ушбу пляжда чиқиш қилишган. Бепул концертлар шаҳар маъмурияти сиёсатининг бир қисмидир: "Шоуларга инвестиция бизга 40 баравар кўп молиявий даромад келтиради", — деди Кавалер.
Шакиранинг концертига келган сайёҳлар туфайли шаҳар хазинасига қўшимча 155 миллион доллар тушиши тахмин қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Шакира Қозоғистонда концерт бериши мумкин.