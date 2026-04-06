Шахмат: бугун ўзбекистонлик Нодирбек Ёқуббоев Магнус Карлсен билан куч синашади
TASHKENT. Kazinform — Бугун, 6 апрель куни Германияда мукофот жамғармаси 285 минг евродан иборат “Grenke Chess Festival-2026” турнирининг 8-турида ўзбекистонлик шахматчи Нодирбек Ёқуббоев оқ доналарда норвегиялик Магнус Карлсен билан куч синашади, деб хабар беради UzA.
Жаҳон шахмат ишқибозлари эътиборида бўлган турнирнинг “Freestyle оpen” гуруҳида ортда қолган 6 ва 7-турлардан кейин 5,5 очко жамғарган ўзбекистонлик гроссмейстерлар Нодирбек Абдусатторов 8-ўрин, Нодирбек Ёқуббоев 10-ўринда ҳаракатланмоқда.
Нодирбек Абдусатторов 6-турда қора доналарда германиялик Даниэль Хасрат, 7-турда россиялик Ян Непомняший билан муроса йўлини танлади. Ёқуббоев эса оқ доналарда украиналик Александр Бортник билан дуранг қайд этди. Ҳиндистонлик Кришнан Сасикирандан устун келди.
7-турда Магнус Карлсен билан дуранг ўйнаган германиялик Винсент Кеймер 6,5 очко билан якка пешқадамга айланди. Сербиялик Алексей Сарана, француз Максим Вашье-Лаграв ва ҳиндистонлик Пранав 6 очко билан кейинги поғоналарни банд этган.
Шунингдек, Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларидан Шамсиддин Воҳидов 4,5 очко билан 52, 4 очкога эга Афруза Ҳамдамова 83-ўринда ҳаракатланмоқда.
Бугун кун давомида ўтадиган 8-турда Абдусатторов қора доналарда франциялик Гата Камскийга, Шамсиддин Воҳидов ҳиндистонлик Сива Маҳадеванга, Афруза Ҳамдамова германиялик Марк Мейерсга қарши дона суради.
Эслатиб ўтамиз, Номзодлар турнирида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоровнинг муваффақиятли юриши давом этмоқда.