Сеул дунёнинг энг яхши учта шаҳридан бирига айланади
ASTANА. Кazinform — Сеул расмийлари 2030 йилга бориб дунёнинг энг яхши учта шаҳридан бирига айланиш учун 86,1 триллион вон (64,3 миллиард доллар) қийматидаги 100 та лойиҳани амалга оширишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Yonhap.
Шаҳар маъмуриятининг режасига кўра, уйдан 10 дақиқалик масофада спорт зоналарини яратиш лойиҳаси аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва янги технологияларни жорий этишга қаратилган 100 та муҳим ташаббус орасида марказий ўринни эгаллайди.
Бундан ташқари, 500 минг ёшга сунъий интеллект билан ишлайдиган ва уларга турли хизматлардан фойдаланиш имконини берувчи жамоат транспорти чипталари берилади. Ҳозирда шаҳарда 16 та ҳайдовчисиз автобус мавжуд ва 2030 йилга бориб уларнинг сони 500 тага етади.
Уй-жой секторида Сеул 2031 йилга бориб 310 мингта квартира қуради ва нархларнинг тез ўсиши муаммосини ҳал қилиш учун давлат дастурлари доирасида 130 мингта квартира тақдим этади.
Таъкидлаш жоизки, Жанубий Корея пойтахти Япониядаги Mori Memorial Foundation томонидан тақдим этилган 2025 йилги Глобал етакчи шаҳарлар индексида 6-ўринни эгаллади. Лондон, Токио, Нью-Йорк, Париж ва Сингапур дунёнинг энг яхши беш шаҳри бўлди.
Энг яхши шаҳарлар рўйхатини тузишда Mori Memorial Foundation уларни иқтисодиёти, илми, маданий ҳаёти, аҳолининг ҳаёт сифати, атроф-муҳит ва бозор асосида баҳолайди.
Эслатиб ўтамиз, Жанубий Корея 2027 йилда Сеулдан вазирликларни кўчиришни бошлайди.