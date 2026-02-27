Сербиянинг Mambikom agrar компанияси Қозоғистонда музлатилган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган завод очмоқчи
ASTANA. Kazinform — Сербиянинг Mambikom agrar компанияси Қозоғистонда музлатилган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган заводини очмоқчи. Бу ҳақда Ақордада Сербия Президенти Александр Вучич билан музокаралардан сўнг оммавий ахборот воситаларига берган қўшма баёнотида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Қозоғистон ва Сербия ўртасида мудофаа саноати соҳасидаги ҳамкорлик жадал ривожланмоқда. Музокаралар давомида сунъий интеллект ва замонавий рақамли технологияларни оммавий равишда жорий этишнинг стратегик аҳамиятини таъкидладик. Бу йўналишда биргаликда ишлашга тайёрлигимизни тасдиқладик”, — деди Давлат раҳбари.
Президент икки мамлакат қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
“Биз агросаноат мажмуасидаги ҳамкорликни жонлантиришга қизиқишимизни билдирдик. Хусусан, ўсимлик ва уруғчилик соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олдик. Сербиянинг Mambikom agrar компанияси Қозоғистонда музлатилган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган заводини очмоқчи. Бу қадам қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорликни янги босқичга кўтаради, деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, маданий-гуманитар, таълим ва туризм соҳаларида муносабатларни ривожлантиришга келишиб олдик. Кейинги йили Белградда ЭКСПО кўргазмаси бўлиб ўтади. Сербияга ушбу кенг кўламли тадбирда муваффақият тилаймиз. Қозоғистон ЭКСПО-2027 Белград кўргазмасида иштирок этишга ва ўз тажрибаси билан ўртоқлашишга тайёр”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввалроқ, Сербия Президенти Александр Вучич Қозоғистоннинг энг юқори мукофоти бўлган «Алтын қыран» ("Олтин бургут") ордени билан тақдирлангани ҳақида хабар берган эдик.