Сербияда 25 октябрда муддатидан олдин парламент сайлови бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Сербияда муддатидан олдин парламент сайлови 2026 йил 25 октябрда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Сербия Президенти Александр Вучич RTS телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.
Шунингдек, у 9 сентябрда бир палатали парламент — Халқ скупщинасини тарқатиш тўғрисидаги фармонни имзолашини маълум қилди.
2026 йил июнь ойининг охирида Александр Вучич Нови-Сад шаҳридаги вокзал томининг қулаб тушиши оқибатида 16 киши ҳалок бўлганидан сўнг бошланган оммавий ҳукуматга қарши намойишлардан кейин бир неча ҳафта ичида истеъфога чиқишини ва мамлакатда муддатидан олдин парламент сайлови ўтказилишини маълум қилган эди.
Александр Вучичнинг президентлик ваколатининг иккинчи муддати 2027 йил ўртасида якунланади. Сербия Конституциясига кўра, бир шахс давлат раҳбари лавозимида икки муддатдан ортиқ ишлай олмайди.
Ўтган ҳафтада Александр Вучич бўлажак парламент сайловида ҳокимиятдаги Сербия тараққиёт партиясининг (СТП) сайлов рўйхатига бошчилик қилиши ва партия номидан бош вазирликка номзод бўлиши маълум бўлди.