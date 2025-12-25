OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:40, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сенегал қирғоқлари яқинида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди

    ASTANA. Kazinform — Сенегал қирғоқлари яқинида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб, 12 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    қайық аударылды
    Фото: Анадолы

    Сенегал ахборот агентлигининг хабар беришича, чоршанба куни эрталаб Сенегалнинг ғарбий қисмидаги Мбур департаментидаги Жоал-Фадиоут қирғоғида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди. Ўн икки кишининг жасади тез орада топилди.

    Хавфсизлик кучларидаги манбалар ҳодисада ҳалок бўлганлар сони ўзгариши мумкинлигини айтишди. 35 нафар омон қолганлар ҳодиса шароитларини аниқлаш учун маҳаллий жандармерияга топширилди.

    Маҳаллий вақт билан соат 05:00 атрофида содир бўлган ҳалокатнинг аниқ сабаби ва бортдаги йўловчилар сони ҳали аниқланмаган.

    Теглар:
    Африка Жаҳон янгиликлари Миграция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!