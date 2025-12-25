11:40, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Сенегал қирғоқлари яқинида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди
ASTANA. Kazinform — Сенегал қирғоқлари яқинида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб, 12 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Синьхуа.
Сенегал ахборот агентлигининг хабар беришича, чоршанба куни эрталаб Сенегалнинг ғарбий қисмидаги Мбур департаментидаги Жоал-Фадиоут қирғоғида мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди. Ўн икки кишининг жасади тез орада топилди.
Хавфсизлик кучларидаги манбалар ҳодисада ҳалок бўлганлар сони ўзгариши мумкинлигини айтишди. 35 нафар омон қолганлар ҳодиса шароитларини аниқлаш учун маҳаллий жандармерияга топширилди.
Маҳаллий вақт билан соат 05:00 атрофида содир бўлган ҳалокатнинг аниқ сабаби ва бортдаги йўловчилар сони ҳали аниқланмаган.