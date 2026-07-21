Семейда "Хроникадан келажакка" республика кинолекторийси бўлиб ўтди
SEMEİ. Kazinform — Президент Телерадиокомплексининг кенг кўламли таълим лойиҳаси мамлакат шарқида ноёб ҳужжатли фильмлар намойишини давом эттирди. "Хроникадан келажакка" кинолекторийси бугунги томошабинларни оддий қозоғистонликлар тақдири, уларнинг касбий йўли ва ҳаёт танловлари ҳақида чуқур ўйлашга чақирадиган маърифий лойиҳадир.
Семейдаги Президент Телерадиокомплексининг Ҳужжатли фильмлар маркази ижодий жамоаси билан учрашув яна бир бор катта экранда "жонли" намойишлар ҳужжатли фильмлар режиссёрлари ва томошабинлар ўртасида ўзига хос ишонч ва очиқ мулоқот муҳитини яратишини исботлади.
Президент Телерадиокомплексининг 30 йиллигини нишонлаш учун ташкил этилган кенг кўламли лойиҳа миллий тарихдаги муҳим воқеалар, жамиятдаги долзарб масалалар ва мамлакатимиз тараққиётини шакллантирувчи инсон тақдирлари билан таништиради. Ушбу фильмлар ўз даврининг хроникасига айланади ва ўтмиш ва ҳозирги кунни чуқур англаш учун муҳим восита бўлиб хизмат қилади.
— Бундай лойиҳалар жамоатчиликка мамлакатимизда рўй бераётган ижобий ўзгаришларни ўз кўзлари билан кўриш ва давлат билан чуқурроқ алоқани ҳис қилиш имконини беради. Улар ватанпарварлик онгини шакллантиради ва яхши ўзгаришлар қозоғистонликларнинг ҳаёти ва тақдирида акс этишини яққол кўрсатади. Бу ютуқларга Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан амалга оширилган “Тоза Қозоғистон”, “Ҳалол фуқаро” ва бошқа муҳим давлат дастурлари туфайли эришилди. Ушбу ташаббуслар ҳалол меҳнат, экологик масъулият ва фуқаролик масъулияти қадриятларини шакллантиришга қаратилган, — дейди Абай вилояти фахрийлар кенгаши аъзоси Асхат Дуйсембаев.
Кинолекторийнинг биринчи кунида «ARAL» және «Серт» ҳужжатли фильмлари Семей томошабинлари эътиборига тақдим этилди. Бу асарлар, айниқса, жамоатчилик орасида машҳур бўлиб, улар ўз таассуротлари билан ўртоқлашдилар ва мазмунли ва самимий ҳикоя яратдилар.
— «ARAL» ҳужжатли фильми экологик офат оқибатлари ҳақида қуруқ фактлар орқали эмас, балки бир кишининг тақдири орқали ҳикоя қилади. Фильмда умид бор: Орол денгизи аста-секин тикланмоқда ва яшаш ва ишлаш учун янги имкониятлар пайдо бўлмоқда. Бу умид Давлат раҳбарининг экотизимни тиклаш ва ҳудудни ривожлантиришга қаратилган қўллаб-қувватлаши билан чамбарчас боғлиқ. Шунинг учун фильм ўтмишдаги фожиани эслатиш эмас, балки Орол денгизининг келажаги борлигини исботловчи асар сифатида қабул қилинади. Фильм менда алоҳида таассурот қолдирди, — дейди Семейда яшовчи Назгул Адамбекова.
Унинг фикрича, бундай кинолекторийлар жамиятдаги долзарб муаммоларни муҳокама қилиш ва томошабинларнинг бундай мавзуларга қизиқишини ошириш имкониятини беради. Бу ҳужжатли фильмнинг асосий қадриятидир.
Томошабинларнинг инсонийликка ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашга бўлган ишончини мустаҳкамлаган яна бир асар "Серт" ҳужжатли фильми бўлди. Фильмда 2024 йилги сув тошқинлари, минглаб аҳоли дуч келган оғир синовлар ва ўша қийин даврда қозоғистонликларнинг бирдамлик, ўзаро қўллаб-қувватлаш ва бир-бирига ёрдам беришга тайёрлик каби олижаноб фазилатлари ҳар томонлама намойиш этилган. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг табиий офатдан зарар кўрган ҳудудларда тиклаш ишларини зудлик билан бошлаш ҳақидаги буйруғи мамлакат учун муҳим устунга айланди. Керакли ёрдам ўз вақтида кўрсатилди.
— Ўша кунларни эсламасдан иложим йўқ. Мамлакатимизнинг ғарби ва шимолидаги биродарларимиз дуч келган қийинчиликлар ҳақида эшитганимда, биз ҳам четда қолмадик. Ҳудуд номидан гуманитар ёрдам юборилди ва ҳамма умумий мақсадда бирлашди. Фильм халқнинг бирлиги ва қийин пайтларда ўзаро қўллаб-қувватлашни жуда таъсирли тарзда намойиш этди. Бу воқеалар давлат ва жамият биргаликда ҳаракат қилганда ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтиш мумкинлигини исботлади, — дейди Семейда яшовчи Амантай Бектуров.
Чуқур тарихга ва бой маданий меросга эга Семей ҳудуди аҳолиси ҳам «Travel Kazakhstan» ҳужжатли фильмини илиқ кутиб олишди. Маънавий ва тарихий-когнитив туризмнинг муҳим маркази бўлган Абай вилояти ўзининг миллий қадриятлари билан ажралиб туради. Бу ерда қозоқ адабиёти ва маънавиятининг таниқли намояндалари меросини акс эттирувчи тарихий ва маданий объектлар мавжуд.
Томошабинларнинг фикрига кўра, бундай ҳужжатли фильмлар ҳудуднинг туристик салоҳиятини кенг намойиш этади ва янги сайёҳлик йўналишларини тарғиб қилишга ҳисса қўшади. Давлат туризмни иқтисодиёт ва маданий сиёсатнинг стратегик йўналиши деб билади ва уни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратади. Давлат раҳбарининг ушбу соҳага алоҳида эътибори Қозоғистоннинг бой тарихий мероси ва табиий диққатга сазовор жойлари фуқаролар ва хорижий меҳмонлар учун қулай ва жозибадор бўлишига имкон беради.
Томошабинларга тақдим этиладиган яна бир асар — "Апорт" ҳужжатли фильми. Машҳур олма навининг тарихи орқали фильм миллий қадриятларни сақлаш ва ҳимоя қилишнинг муҳимлигини кўрсатади. Фильм нафақат Қозоғистоннинг рамзига айланган апорт олмасининг ўзига хос таъми ва хушбўйлигини улуғлайди, балки унинг генетик ресурсини сақлаш ва кўчат фондини ҳимоя қилиш билан шуғулланадиган олимларнинг ишлари ҳақида ҳам ҳикоя қилади. Бу — она юрт бойликларига ҳурмат ва уни келажак авлодларга ишониб топшириш ҳақида ибратли фильм.
— Мен ушбу фильмни томоша қилганимда, биз "Апорт" ҳақида кўп нарса билмаслигимизни англадим. Кундалик ҳаётда биз бу олмани шунчаки мева сифатида қабул қиламиз. Бироқ, апортнинг ўзига хос таъми ва ҳиди, унинг фақат маълум бир табиий муҳитга мослашиши мени ҳайратда қолдирди. Менимча, бундай миллий брендларни тарғиб қилиш ва уларни келажак авлодларга етказиш жуда муҳим, — дейди томошабин Нурболат Омаров.
Республика кинолекторийси аввал Астана, Қизилўрда, Туркистон, Чимкент, Тараз, Ақтау, Атирау, Орал ва Ақтўбе шаҳарларида ўтказилган.
Яқин кунларда лойиҳа Павлодар ва Петропавл шаҳарларида давом этади. Кейинчалик ижодий гуруҳ Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаев шаҳарларига боради. Лойиҳа 25 сентябрь куни Алматида якунланади.
Кинолекторий намойишлари Президент Телерадиокомплекси томонидан ташкил этилган ва вилоят ҳокимлиги томонидан қўллаб-қувватланади. Фильм намойишларига кириш бепул.