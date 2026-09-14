Селин Дион олти йиллик танаффусдан сўнг саҳнага қайтди
ASTANА. Кazinform – Канадалик қўшиқчи Селин Дион шанба куни Парижда олти йиллик мажбурий танаффусдан сўнг саҳнага қайтди. У ўзининг биринчи тўлиқ метражли концертини Нантердаги Plenitude Arenaда 30 000 томошабин олдида берди, деб хабар берди Euronews.
2022 йилда унга "қаттиқ инсон синдроми" деб номланган ноёб неврологик касаллик ташхиси қўйилганини эълон қилган қўшиқчи саҳнага чиқаётганда йиғлаб юборди.
— Бу йўл осон бўлмади, сафар мен кутганимдан кўпроқ вақт олди. Лекин мени узоқдаги, баланд тоғлардаги хира ёруғлик ўзига тортди. Бугун кечқурун мен сизлар учун қўшиқ айтмоқчиман. Мен ўзим учун қўшиқ айтмоқчиман. Мен умр бўйи қўшиқ айтмоқчиман, — деди Селин Дион томошабинларнинг гулдурос қарсаклари остида.
Кейин қўшиқчи ўзининг энг машҳур ва севимли хитларини ижро этди. Улар орасида «My Heart Will Go On» ва «Because You Loved Me» қўшиқлари бор. Концерт томошабинлар ва мусиқа танқидчилари томонидан юқори баҳоланди.
Шанба куни АҚШнинг собиқ биринчи хоними Мишель Обама ва бир қатор француз сиёсатчилари Габриэль Аттал ва Эдуард Филипп концертга ташриф буюргани хабар қилинди.
Концерт илгари La Défense Arena номи билан танилган Plenitude Arenaда бўлиб ўтган 26 кечалик концертлар сериясининг биринчиси бўлди.
Канада бош вазири Марк Карни Селин Дионни узоқ вақтдан кейин саҳнага қайтгани билан табриклади.
It’s all coming back. Congratulations, @celinedion, on an incredible return to the stage after six long years.— Mark Carney (@MarkJCarney) September 12, 2026
2022 йил декабрь ойида Селин Дион унга "қаттиқ инсон синдроми" ташхиси қўйилганини эълон қилди. Бу мушакларнинг қаттиқлашиши ва спазмларга олиб келиши мумкин бўлган ноёб аутоиммун неврологик касаллик.
Даволаб бўлмайдиган касаллик қўшиқчини олти йил давомида чиқишларини тўхтатишга мажбур қилди. Бу вақт ичида унинг саҳнага қайтиш қобилиятига шубҳа бор эди.
Эслатиб ўтамиз, Шакира Қирғизистонда концерт беради.