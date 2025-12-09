20:35, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Саёҳатчилар Хитойга кириш маълумотларини олдиндан онлайн тарзда тўлдиришлари мумкин
ASTANA. Kazinform - Хитойга келган саёҳатчилар керакли кириш маълумотларини расмий сайт ва давлат хизматлари платформаси орқали олдиндан онлайн тарзда тўлдиришлари мумкин, деб хабар беради Kazinform Air Astana матбуот хизматига таяниб.
Иммиграция жараёнларини тезлаштириш учун Хитойга саёҳат қилишдан олдин онлайн келиш картасини (Arrival Card) тўлдиришингиз керак. Форма Миллий иммиграция администрацияси (NIA) сайтида, “NIA 12367” мобил иловасида мавжуд, шунингдек WeChat ёки Alipay орқали ҳам тўлдиришингиз мумкин.
Формани мана шу ерда тўлдиришингиз мумкин.
Формани тўлдириш бўйича кўрсатмалар.
