Саудия Арабистони Жаҳон чемпионатига бепул чипталар тарқатмоқда
ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистони Футбол федерацияси АҚШдаги мухлисларига бўлажак Жаҳон чемпионатининг барча ўйинлари учун бепул чипталар тарқатаётганини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform The Sunга таяниб.
Ушбу қарор Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) томонидан 11 июнда бошланадиган ва учта мамлакатда: АҚШ, Мексика ва Канадада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати учун стадионлар сиғими пастлиги ҳақидаги хавотирлар фонида қабул қилинди.
Саудия Арабистони терма жамоасининг биринчи ўйини 16 июнда Майамида Уругвайга қарши бўлиб ўтади. Ушбу гуруҳ босқичи ўйинига чипталар тахминан 3000 долларга сотилмоқда, бироқ сотилмаган кўплаб чипталар қайд этилган.
Шу фонда FIFA бепул чипталарни тарқатиш схемасини тасдиқлади, чунки бу стадион сиғимининг кўпайишини таъминлайди ва ўйинларни ярим бўш трибуналарда ўтказишдан сақлайди.
Шуни таъкидлаш керакки, Саудия Арабистони терма жамоаси Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси томонидан 61-ўринни эгаллаган.
Келаси ҳафтада турнир бошланишидан олдин FIFA учун томошабинлар сони тобора ортиб бораётган ташвиш туғдирмоқда, чунки чипталарнинг юқори нархи мухлисларни қўрқитишда давом этмоқда.