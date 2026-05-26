Саудия Арабистони Ҳаж пайтида ақлли технологияларни жорий этмоқда
ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистони ҳукумат идоралари зиёратчиларнинг хавфсиз ва қулай саёҳатини таъминлаш учун сунъий интеллект, маълумотлар таҳлили ва замонавий технологиялардан фойдаланмоқда, деб хабар беради Saudi Press Agency.
Саудия Арабистонига кириш жойларида — аэропортлар, денгиз портлари ва қуруқлик чегараларида 136 дан ортиқ тилларни қўллаб-қувватлайдиган тезкор таржима тизимлари жорий этилди. Бу зиёратчиларга чегара процедураларини тезлаштириш, йўл топиш ва мамлакат бўйлаб ҳаракатланишга ёрдам беради.
Ақлли технологиялар муқаддас жойларда одамлар ва транспорт воситаларининг ҳаракатини мувофиқлаштириш учун ишлатилади. Реал вақт режимида маълумотларни мониторинг қилиш ва маълумотларни таҳлил қилиш тизимлари зиёратчилар тўпланган жойларда вазиятни тезкор кузатиш ва хавфсизлик даражасини ошириш имконини беради.
Соғлиқни сақлаш тизими шифокорларга беморлар ҳақидаги маълумотларга тезкор киришни таъминлаш, онлайн консультациялар ўтказиш ва дори-дармонларни етказиб беришни кузатиш учун рақамли хизматлардан фаол фойдаланмоқда. Сунъий интеллект технологиялари инсон аломатларини таҳлил қилиш ва дастлабки диагностика ўтказиш учун ҳам қўлланилади.
Nusuk иловаси зиёратчилар учун асосий рақамли воситалардан бирига айланди. У интерактив хариталар ва навигациядан тортиб, транспорт ва қурбонликларни ташкил қилишгача бўлган 130 дан ортиқ хизматларни бирлаштиради. Ҳозирда ушбу иловадан бутун дунё бўйлаб 51 миллиондан ортиқ фойдаланувчи фойдаланади.
Ногиронлиги бўлган одамлар учун махсус рақамли хизматлар, жумладан, имо-ишора тили талқини ва визуал воситалар мавжуд.
