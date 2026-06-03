Саратон касаллигини эрта аниқлаш: Алматида 2 минг кишига ташхис қўйилди
ALMATY. Каzinform — Алматида саратон касаллигини эрта аниқлаш бўйича ишлар кучайтирилмоқда.
Жамоат саломатлигини сақлаш бошқармаси маълумотларига кўра, Алмати онкология марказида меланома, тери саратони ва қалқонсимон без касалликларининг олдини олиш ва эрта аниқлашга бағишланган очиқ эшиклар куни бўлиб ўтди. Тадбир давомида онкологлар томонидан 179 кишига маслаҳат берилди. Бундан ташқари, бир қатор беморларга қалқонсимон без ва юмшоқ тўқималарнинг ультратовуш текшируви ўтказилди.
— Текширув натижаларига кўра, беш беморга тери саратонига шубҳа қилинган. Ҳозирда улар ташхисни аниқлаштириш ва кейинги даволаш тактикасини аниқлаш учун қўшимча текширувлардан ўтмоқдалар, — деди Алмати онкология марказининг маслаҳат ва диагностика бўлими бошлиғи Ақбота Адилова.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, саратон касаллигини эрта аниқлаш даволаш самарадорлигини таъминлайдиган асосий омиллардан биридир. Скрининг дастурлари ва диагностика ёрдамига киришнинг кўпайиши туфайли Алматида саратон касаллигини эрта аниқлаш даражаси яхшиланмоқда.
Масалан, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Алматида биринчи марта онкологик ташхис қўйилган 1962 бемор рўйхатга олинган. Шифокорлар буни аҳолининг профилактик текширувларда тез-тез иштирок этиши ва диагностика сифатининг ошиши билан боғлайдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда онкология хизматлари учун ягона рақамли платформа ишга туширилади.