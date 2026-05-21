Санъаткорлар учун давлат стипендиялари миқдори 2 бараварга оширилади — Тоқаев
ASTANА. Кazinform — Е. Раҳмадиев номидаги Давлат академик филармониясига миллий мақом бериш мақсадга мувофиқ. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада маданият ва санъат ходимларини тақдирлаш маросимида айтиб ўтди.
— Давлат раҳбари сифатида мен миллат маънавиятига садоқат билан хизмат қиладиган мутахассисларнинг ижтимоий мавқеини оширишга алоҳида аҳамият бераман. Масалан, сўнгги 5 йил ичида уларнинг маошлари 2 бараварга ошди. Бу йилдан бошлаб санъаткорлар учун давлат стипендиялари миқдори 2 бараварга оширилади, — деди Давлат раҳбари.
Президентнинг сўзларига кўра, фақат ўтган йили мамлакатда 61 та маданий объект қурилган. 250 дан ортиқ муассаса таъмирланди. Ўтган йили Президент фармони билан учта музейга миллий мақом берилди. Бу иш бу йил ҳам давом этади.
— Менинг фикримча, М. Горкий номидаги Давлат академик рус драма театри ва Е. Раҳмадиев номидаги Давлат академик филармониясига миллий мақом бериш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Мен шунингдек, С. Муқанов номидаги вилоят қозоқ драма театрига академик мақом берилиши керак, деб ҳисоблайман. Ушбу бадиий гуруҳлар бутун мамлакатнинг маънавий меросини бойитишга бебаҳо ҳисса қўшмоқдалар, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Президент маданият ва санъат соҳаси ходимларига миннатдорчилик билдирди.