Хитойда илк марта 100 млн автомобиль ишлаб чиқарилди
ASTANA. Kazinform - Хитой автогиганти SAIC Motor рекорд ўрнатди ва автомобилсозлик саноатида 100 миллион автомобиль ишлаб чиқарган биринчи компанияга айланди, деб хабар беради China Daily.
Шанхайда бу янгилик тантанали тарзда нишонланди. Тадбир давомида компания ўз портфелидаги Roewe, MG, Maxus, SAIC Volkswagen, SAIC Audi ва SAIC-GM каби бир нечта бренд мижозларига бир вақтнинг ўзида калитларни топширишни ташкил этди.
"100 миллионинчи автомобиль" фахрий унвони флагман IM LS9 Hyper электр кроссоверига берилди. Ушбу модель юқори технологияли электр транспорт воситаларига ихтисослашган премиум суб-бренд IM Motors томонидан ишлаб чиқарилади.
Компаниянинг таъкидлашича, ушбу муҳим босқич холдингнинг автомобиль ва компонентлар ишлаб чиқариш, мобиллик хизматлари, молия сектори ва халқаро операцияларни ўз ичига олган интеграциялашган саноат экотизимининг кўламини намойиш этади.
1955 йилда ташкил этилган SAIC Motor Хитой бозорида етакчиликни сақлаб қолишда давом этмоқда.
Январь-апрель ойларида компания 1,3 миллион автомобиль сотди. Бу даврда гуруҳнинг хориждаги савдоси 50,2 фоизга ўсиб, 459 000 донага етди.