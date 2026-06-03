Руҳия Байдукенова: Роза Римбаевадан дуо олиш мен учун катта бахт
ASTANА. Кazinform — Хитойда бўлиб ўтадиган Silk Way Star халқаро мусиқа танловининг иккинчи мавсумида Қозоғистон номидан иштирок этадиган қўшиқчи Руҳия Байдукенова Jibek Joly телеканалидаги «Бүгін.LIVE» кўрсатувида лойиҳага тайёргарлик ҳақида гапирди.
Унинг сўзларига кўра, унинг санъатдаги фаолиятини айниқса қўллаб-қувватлаган инсонлардан бири Қозоғистон халқ артисти Роза Римбаевадир.
— Роза Қуанишқизи мени биринчи марта «Топ жарған» лойиҳасида кўрган. Кейинчалик, биз “Славян бозори”га саралаш жараёнида учрашдик. Бир сафар, мен ютқазганимда, унинг эфир пайтида: “Бу қиз ўтиши керак эди”, деганини эшитдим. Кейинчалик, халқаро танловда Қозоғистон номидан иштирок этишимни биринчи бўлиб Роза Қуанишқизи эълон қилди, — дейди Руҳия.
Хонанда шунингдек, аввалги иштироки ва бадиий йўлининг бошланиши ҳақида гапирди. Улардан бири Славян бозорига йўл осон эмаслигини яширмади.
— Мен “Славян бозори”га бир неча бор қатнашишга ҳаракат қилдим. Биринчи йилда устозим: "Сен бор, ғалаба қозонасан, лекин озишинг керак", деди. Иккинчи йилда омадимни синаб кўрдим, лекин ўта олмадим. Учинчи йилда Димаш оға менга қўнғироқ қилиб: "Бу сафар албатта кастингга боришинг керак", деди. Кейин мен астойдил тайёргарлик кўрдим. Икки-уч ой ичида 23 килограмм вазн йўқотдим ва мусобақага бордим ва ғолиб бўлдим, — деди хонанда.
Руҳия Байдукенова ҳозирда Хитойда бўлиб ўтадиган Silk Way Star халқаро лойиҳасига тайёргарлик кўрмоқда. Хонанданинг сўзларига кўра, бу танлов Осиёдаги энг йирик мусиқий лойиҳалардан биридир.
— Мен бу танловни узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқдаман. Кейинчалик биринчи мавсум ғолиби Мишелm билан учрашдим. Silk Way Star — Осиё мамлакатларининг "Tdhjybuj=" қўшиқ танлови каби жуда юқори даражадаги лойиҳа. Ўтган йили мен иштирок этишни хоҳлаган эдим ва қандай иштирок этишни ўйлаб юрган эдим. Шунинг учун, таклиф олганимда дарҳол рози бўлдим, — деди хонанда.
У ҳозирда репертуар танлаш, хореография ва жисмоний тайёргарликка алоҳида эътибор қаратаётганини айтди.
— Энди Қозоғистон ҳам, Хитойдаги ҳамкасбларим ҳам мендан катта умидлар билдирмоқда. Шунинг учун масъулият икки баравар кўп. Мен овозим ва соғлиғимга ғамхўрлик қиляпман. Бундай лойиҳаларда психологик тайёргарлик ҳам жуда муҳим, — деди Руҳия Байдукенова.
Хонанда шунингдек, Хитойдаги ижодий тажрибаси унинг учун профессионал жиҳатдан ажойиб мактаб бўлганини таъкидлади.
— Баъзан продюсерлар менга икки соат олдин янги қўшиқ беришарди ва мени унга тайёрлашарди. Баъзан мен илгари ҳеч қачон эшитмаган қўшиқни бир соат ичида ёзиб қўярдим. Бу тажриба мени мустаҳкамлади. Мен Хитойдаги ўқитувчиларим ва продюсерларимдан олган билимларимни келажакка катта сармоя деб биламан, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star лойиҳаси маданий алоқаларни мустаҳкамлайди – Руҳия Байдукенова.