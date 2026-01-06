20:37, 06 Январь 2026 | GMT +5
Руанда шарқида чақмоқ 9 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform - Маҳаллий ОАВ хабар беришича, Руанда шарқида чақмоқ 15 кишининг ҳаётига зомин бўлди, 9 киши ҳалок бўлди ва бошқалар жароҳат олди, деб хабар беради Синьхуа.
Ҳодиса якшанба куни кечқурун Руанданинг шарқий провинциясидаги Нгома округининг Харама секторида содир бўлган.
Жабрланганлар маҳаллий фермерлар бўлиб, улар ишдан кейин ёмғирдан ҳимояланиш учун ўз боғларида бошпана топганлар, деб маълум қилди Шарқий вилоят губернатори Пьюденс Рубингиса Руанда телерадиоэшиттириш агентлигига.
Шунингдек, у жароҳатланганлар маҳаллий касалхонага олиб кетилганини айтди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Руанданинг шарқий ва ғарбий қисмида маҳаллий рельеф туфайли чақмоқ тез-тез содир бўлиб туради.