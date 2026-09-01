Россияликлар энди ўзларини қимор ўйинларидан чеклашлари мумкин
ASTANА. Кazinform — Россияликлар 1 сентябрдан бошлаб қимор ўйинларидан чекланишлари мумкин. Ушбу чеклов казинолар, ўйин автоматлари заллари, букмекерлик идоралари ва тотализаторларга нисбатан қўлланилади.
Ўзни чеклашнинг икки йўли мавжуд: шахсни тасдиқловчи ҳужжат ёки паспорт билан исталган АХКМга мурожаат қилиш ёки Давлат хизматлари портали орқали электрон имзо ёрдамида онлайн ариза топшириш орқали.
Фуқаро ўзини ўзи чеклаш муддатини белгилайди, лекин у 12 ойдан кам бўлмаслиги керак. Белгиланган муддат тугашидан олдин тақиқ бекор қилиниши мумкин эмас.
Аризани топширгандан сўнг, фуқаронинг маълумотлари 12 соатдан кечиктирмай махсус рўйхатга киритилади. Рўйхатга киритилганлиги ҳақидаги маълумотлар Давлат хизматлари порталидаги шахсий ҳисобда кўрсатилади.
Ушбу рўйхат Интернетда оммавий равишда эълон қилинмайди. Унга фақат қимор ўйинлари ташкилотчилари, гаровларни ҳисобга олишнинг ягона маркази ва тартибга солувчи органлар киришлари мумкин.
Рўйхатга киритилгандан сўнг, фуқарога пул тикиш, шу жумладан онлайн тарзда казинолар ва ўйин автоматлари залларидан чипталар олиш, шунингдек, қимор ташкилотчилари билан ютуқ шартномаларини тузиш тақиқланади. Шунингдек, унга қимор рекламаларини юборишга ҳам рухсат берилмайди.
Фуқаро рўйхатдан ўтганидан кейин 12 ой ўтгач ўзини олиб ташлаши мумкин. Бунинг учун у МФЦ ёки "Госуслуги" орқали ариза топшириши керак. Агар тақиқ маълум бир муддатга қўйилган бўлса, чеклов ушбу муддат тугагандан сўнг автоматик равишда олиб ташланади.
Янги тизим барча қонуний қимор турлари учун жорий этилади. Асосий мақсад қимор ўйинларига қарамликнинг олдини олишдир.
Эслатиб ўтамиз, Россия ижарасидан қайтариб олинган объектлар Бойқўнғирнинг туристик йўналишларига қўшилди.