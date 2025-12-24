OZ
    Россиялик олимлар динозаврнинг янги турини аниқладилар

    ASTANА. Кazinform — Динозаврнинг янги тури «Манипулоникс» деб аталади. У ўзининг ноёб тирноқларидан турдошларининг тухумларини ўғирлаш учун фойдаланган, деб хабар беради РИА Новости.

    динозавр
    Фото: Ундоровский палеонтология музейи

    Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Борисяк палеонтология институти директори Алексей Лопатин маълум қилди.

    — Манипулоникснинг калта олд оёқлари махсус функцияни бажарган. Катта тирноқ ва бир нечта қўшимча тиканлар ёрдамида у йирик динозаврларнинг тухумларини тешиб, уларни панжаларида ушлаб турган, — дейди олим.

    Россия Фанлар академияси профессори Александр Аверьяновнинг сўзларига кўра, олд катта тирноқ динозаврга ердан термитлар ва ҳашаротларни олиш учун берилган деб ишонишган. Улар кўллар ва дарёлар яқинида яшаган.

    — Бизнинг янги реконструкциямизга кўра, Манипулоникс ва унинг турдошлари тухум ейишга ихтисослашган кичик тунги йиртқичлар эди, — дейди Аверьянов.

    Миниатюра йиртқич динозавр скелети Палеонтология институти тадқиқотчиси Валерий Решетов томонидан Мўғулистоннинг Гоби чўлидаги Хермээн Цавнинг бўр даврининг сўнгги жойида ўтказилган совет-мўғул палеонтологик экспедицияси давомида топилган.

    Эслатиб ўтамиз, Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди.

