Россиялик олимлар динозаврнинг янги турини аниқладилар
ASTANА. Кazinform — Динозаврнинг янги тури «Манипулоникс» деб аталади. У ўзининг ноёб тирноқларидан турдошларининг тухумларини ўғирлаш учун фойдаланган, деб хабар беради РИА Новости.
Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Борисяк палеонтология институти директори Алексей Лопатин маълум қилди.
— Манипулоникснинг калта олд оёқлари махсус функцияни бажарган. Катта тирноқ ва бир нечта қўшимча тиканлар ёрдамида у йирик динозаврларнинг тухумларини тешиб, уларни панжаларида ушлаб турган, — дейди олим.
Россия Фанлар академияси профессори Александр Аверьяновнинг сўзларига кўра, олд катта тирноқ динозаврга ердан термитлар ва ҳашаротларни олиш учун берилган деб ишонишган. Улар кўллар ва дарёлар яқинида яшаган.
— Бизнинг янги реконструкциямизга кўра, Манипулоникс ва унинг турдошлари тухум ейишга ихтисослашган кичик тунги йиртқичлар эди, — дейди Аверьянов.
Миниатюра йиртқич динозавр скелети Палеонтология институти тадқиқотчиси Валерий Решетов томонидан Мўғулистоннинг Гоби чўлидаги Хермээн Цавнинг бўр даврининг сўнгги жойида ўтказилган совет-мўғул палеонтологик экспедицияси давомида топилган.
Эслатиб ўтамиз, Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди.