    11:10, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Россияда SnapChat иловаси блокланди

    ASTANА. Кazinform — Роскомнадзор Россияда SnapChat хизматини блоклади, деб хабар беради РИА Новости.

    Россияда SnapChat иловаси блокланди
    Фото: Freepik

    — Жамоатчилик алоқа тармоқларини марказлаштирилган бошқариш қоидаларига мувофиқ, Роскомнадзор 2025 йил 10 октябрда хизматни блоклаш чораларини кўрди, — деб ёзади нашр.

    Агентлик мессенжер террорчилик ҳаракатларини ташкил қилиш ва жиноятчиларни ёллаш, шунингдек, россияликларга қарши фирибгарлик ва бошқа жиноятларни содир этиш учун ишлатилишини таъкидлади.

    Роскомнадзор илгари Appleнинг FaceTime видеоконференция хизматига чекловлар қўйган эди.

    Давлат Думасининг Ахборот сиёсати, технологиялари ва коммуникациялари қўмитаси аъзоси Антон Немкин бу қарор асосли эканлигини, чунки фуқароларни ҳимоя қилиш асосий вазифа эканлигини айтди. Унинг таъкидлашича, кўплаб халқаро компаниялар қонуний талабларни эътиборсиз қолдирадилар, шунинг учун ягона йўл жиноятчиларнинг алоқа каналларини ёпиш ва чеклашдир.

    Эслатиб ўтамиз, ЕИ 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни чеклаш тўғрисида резолюция қабул қилди.

