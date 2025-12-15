Rossiyada qor bo‘roni tufayli 13 sayyoh bedarak yo‘qoldi
ASTANA. Kazinform — Rossiyaning Perm o‘lkasida qor bo‘roni tufayli sayyohlar guruhi bedarak yo‘qoldi. Ular belgilangan vaqtda uchrashuv joyiga yetib kelishmadi, deb xabar beradi TASS.
Guruh 15 kishidan iborat bo‘lib, ulardan ikkitasi 13-dekabr kuni qishloqqa mustaqil ravishda qaytib kelishgan, 13 sayyoh esa hali ham bedarak yo‘qolgan. Qidiruv ishlari hali ham davom etmoqda.
Hodisa holatlariga kelsak, Sverdlovsk viloyatidan kelgan 15 sayyohdan iborat guruh 13-dekabr kuni qorda yuradigan transportda Oslyanka tog‘iga yo‘l olishdi. Ikki kishi mustaqil ravishda qaytib kelishdi, qolganlari bilan esa cho‘qqidan tushishdan oldin aloqa uzildi. Ular belgilangan vaqtda Kizelov munitsipial okruginining O‘rta Usva qishlog‘idagi uchrashuv joyiga yetib kelishlari kerak edi.
Yagona davlat favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish tizimi ma’lumotni tekshirish uchun shoshilinch ravishda 12 kishi va 6 ta transport vositasini safarbar qildi. Keyinchalik qidiruv ishlariga jalb qilingan kuchlar va texnikalar soni 22 kishi va 10 ta texnikaga yetdi.
Perm viloyati prokuraturasi bu masalani nazoratga olganini ma’lum qildi. Sayyohlar oxirgi marta 13-dekabr kuni, tog‘dan tushib, bazaga qaytishlari kerak bo‘lgan paytda kunduzi ko‘rilgan. Ular bilan birga mobil telefonlar va ratsiyalar bo‘lgan, ammo ular sun’iy yo‘ldosh telefonlarini bazada qoldirib ketishgan.
14-dekabr kuni Oslyanka tog‘ida qidiruv operatsiyasi boshlandi, ammo ratsiyalarga javob bo‘lmadi. Tog‘da avj olgan shamol va qor bo‘roni yerdan 2-3 metr balandlikni ko‘rishni imkonsiz qildi.
Endi «LizaAlert» qidiruv-qutqaruv guruhi bedarak yo‘qolgan sayyohlar guruhi bo‘yicha vazifa oldi va qidiruv guruhlarini tuzishni boshladi.
