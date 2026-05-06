Россияда антидепрессантлар савдоси рекорд даражага етди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг биринчи чорагида Россияда антидепрессантлар савдоси сезиларли даражада ўсиб, рекорд даражага етди, деб хабар беради DW.
RBC агентлиги RNC Pharma маълумотларига таяниб хабар беришича, Россия дорихоналари уч ой ичида 5,8 миллиард рублга 6,4 миллион дона антидепрессант сотган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан пакетлар сони бўйича 22 фоизга ва пул қиймати бўйича 34 фоизга кўп.
Шу билан бирга, хавотир ва қўрқувни камайтирадиган анксиолитиклар савдоси 4,8 миллион дона пакетни ташкил этди, умумий қиймати 2,6 миллиард рублни ташкил этди. Шу билан бирга, жисмоний ҳажм 1 фоизга камайган бўлса-да, пул кўрсаткичи 11 фоизга ошди.
Таққослаш учун, 2025 йилнинг биринчи ярмида россияликлар тахминан 9 миллиард рублга 11 миллиондан ортиқ антидепрессантлар пакетини сотиб олишди. Шунингдек, 9,3 миллион дона анксиолитиклар пакети сотиб олинди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Россияда ушбу дориларга талаб кетма-кет учинчи йил давомида ўсиб бормоқда.
Росстат маълумотларига кўра, мамлакатда руҳий касалликларнинг тарқалиши 2020–2024 йилларда 18 фоизга ошди. Депрессия, хавотир ва стресс россияликлар орасида кўпроқ ташхисланмоқда, шизофрения ва психоз даражаси эса барқарорлигича қолмоқда, деб ёзади Forbes.
