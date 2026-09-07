Россия ва КХДР ўртасида биринчи автомобиль кўприги очилди
ASTANA. Kazinform - Россия ва КХДР Туманная дарёси устидан қурилган, Россиянинг Приморье ўлкаси ва Шимолий Корея ҳудудини боғловчи янги кўприк орқали автомобиль ҳаракатини йўлга қўйди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Москвадаги мухбири.
Кўприк икки давлат ўртасидаги биринчи автомобиль ўтиш жойига айланди. У 1959 йилдан бери Россия ва КХДРни боғлаб турган амалдаги темир йўл «Дўстлик кўприги» ёнида қурилган.
Кўприк очилиши билан бир вақтда «Хасан» чегара назорат-ўтказиш пункти қурилиши ҳам якунланди. Объект 10 та ҳаракат полосасига мўлжалланган бўлиб, унинг ўтказиш қуввати соатига 300 тагача транспорт воситасини ташкил этади.
Россия Бош вазири Михаил Мишустиннинг таъкидлашича, чегарабўйи транспорт инфратузилмасини ривожлантириш Россия ва КХДР ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-технологик ва маданий ҳамкорликни кенгайтириш учун шароит яратади.
Янги автомобиль ўтиш жойи, шунингдек, чегарабўйи ҳудудларини ривожлантириш ва икки давлат ўртасидаги транспорт қатнови ҳажмини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.