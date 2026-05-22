Россия мактабларида интизом уч даражали тизим ёрдамида баҳоланади
МОSKVА. Кazinform – Жорий йилнинг 1 сентябридан бошлаб Россия мактабларида ўқувчилар интизомини баҳолашнинг уч даражали тизимини жорий этиш режалаштирилган: намунали, рухсат этилган ва қабул қилинмайдиган. Баҳолаш таълим ишларини ўз вақтида тузатиш имконини беради. Бу ҳақда Россия Таълим вазирлиги маълум қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Москвадаги мухбири.
Ҳисоботда таъкидланишича, бу тарбия ва таълимга интеграциялашган ёндашувни шакллантиришда муҳим қадамдир. Директорларнинг таълим бўйича маслаҳатчилари бу жараёнда катта рол ўйнайди. Улар учун хулқ-атворни баҳолаш динамикани объектив баҳолаш, хавф зоналарини аниқлаш ва ўз вақтида таълим ишларини тўғрилашга ёрдам берадиган муҳим белгига айланади.
Ўқувчилар интизомини баҳолаш методологиясини таҳлил қилиш натижалари Жанубий, Шимолий Кавказ, Сибир, Урал ва Узоқ Шарқ федерал округлари ва Бойқўнғир шаҳридан таълим жараёни иштирокчиларини бирлаштирган "Таълимнинг янги фалсафаси" форумларида муҳокама қилинди.
Интизомни баҳолаш қўллаб-қувватловчи функцияни бажариши, ўқувчиларнинг мотивациясини ошириши, уларнинг ижтимоий ва ҳиссий кўникмаларини ривожлантириши, интизомни мустаҳкамлаши ва синфда ижобий муҳит яратишга ёрдам бериши керак.
Баҳолаш тартибини ишлаб чиқишга ўқувчиларнинг ўзини ўзи бошқариш фаоллари ва ота-оналарни жалб қилиш, ногирон болалар учун индивидуал мезонларни ишлаб чиқиш ва синф ўқитувчиларини ўқитиш тавсия қилинди.
Интизомни баҳолаш бўйича синов Чеченистон, Мордовия, шунингдек, Новгород, Ярославл, Тула ва Ленинград вилоятлари ва бошқа ҳудудларда ўтказилди ва 89 та мактабни қамраб олди.
Ўқитувчилар турли баҳолаш моделларидан фойдаланишди: икки даражали (ҳисобот берувчи/ҳисобот бермайдиган), уч даражали (намунали, рухсат этилган, рухсат этилмаган) ва анъанавий беш даражали. Уларнинг ҳар бири учун махсус мезонлар ишлаб чиқилди.
2026/27 ўқув йилида моделнинг синови мамлакатнинг 89 ҳудудининг ҳар бирида ўнта мактабда ўтказилади ва 2027/28 ўқув йилида Россиядаги барча мактабларда хулқ-атворни баҳолаш жорий этилади.
