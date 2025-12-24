Россия энергетик ичимликлар ва алкоголь маҳсулотларини онлайн сотишни тақиқлаши мумкин
ASTANА. Кazinform - Россия православ черкови энергетик ичимликлар, тамаки ва алкоголь маҳсулотларини онлайн сотиш амалиётини тақиқлашни таклиф қилди. Бу ҳақда Оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш бўйича Патриархал комиссия раиси, руҳоний Федор Лукьянов маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
Унинг сўзларига кўра, ушбу маҳсулотларни онлайн сотишга рухсат бериш Россия Федерациясида уларнинг айланиши устидан назоратни сусайтириши мумкин. Шу сабабли, бундай тажриба бошланмаслиги керак.
Аввалроқ Биометрик технологиялар маркази ўз ҳамкорлари билан биргаликда 18 ёшдан ошганлар учун биометрик идентификациядан фойдаланган ҳолда товарларни онлайн сотиш бўйича синов лойиҳасини ишга тушириш режаларини эълон қилган эди. Бундан ташқари, Россия Федерацияси рақамли ривожланиш вазирининг ўринбосари Олег Качанов Россия шаробини маркетплейслар орқали сотиш тажрибаси 2026 йилнинг иккинчи-учинчи чоракларида бошланиши мумкинлигини айтди.
Федор Лукьяновнинг сўзларига кўра, энергетик ичимликлар, сигареталар ва алкоголь каби маҳсулотларни сотиш қатъий назорат қилиниши ва фақат офлайн режимда амалга оширилиши керак. Унинг таъкидлашича, биометрик тизим чекланган кириш имкониятига эга маҳсулотларни сотишда юзага келадиган қоидабузарликларни бутунлай бартараф этади.
Руҳоний бу баёнотни Патриархал комиссия томонидан “Энергетик ичимликлар, алкоголь ва сигаретларнинг онлайн савдоси — анъанавий қадриятлар, миллий соғлиқни сақлаш ва давлат сиёсатига таҳдид. Вейплар — миллий демографик сиёсатга узоқ муддатли таҳдид” мавзусида ташкил этилган видеоконференция давомида билдирди.
Унинг сўзларига кўра, бундай тажриба биринчи навбатда вояга етмаганлар, ёшлар ва ёш болали оилаларга таъсир қилиши мумкин.
Шу муносабат билан у зарарли маҳсулотларни онлайн сотиш амалиётини “Россия Федерациясида платформа иқтисодиёти тўғрисида”ги Федерал қонунда тўғридан-тўғри тақиқланган норма сифатида мустаҳкамлашни таклиф қилди.
Федор Лукьянов шунингдек, биометрика орқали савдони ташкил этиш ва бозорларнинг ролини кучайтириш узоқ муддатда давлатнинг маҳсулот айланиши устидан назоратини заифлаштириши мумкинлигини таъкидлади.
