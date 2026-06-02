Россия бир ҳафта ичида хантавирусни аниқлайдиган тест ишлаб чиқди
ASTANА. Каzinform – Россияда қисқа вақт ичида Андес хантавирусини аниқлаш учун тест тизимлари ишлаб чиқилди. Бу ҳақда КХШТ доирасида бўлиб ўтган халқаро конференцияда Россия Фанлар академияси академиги Василий Акимкин маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
КХШТга аъзо давлатларнинг биологик таҳдидларга жавоб бериш бўйича халқаро машқлари доирасида бўлиб ўтган конференцияда Роспотребнадзор Эпидемиология марказий илмий-тадқиқот институти директори, Россия Фанлар академияси академиги Василий Акимкин Андес вируси ҳақида маълумот алмашиш жуда тез эканлигини таъкидлади.
– Кўриб турганингиздек, фақат 8 май куни Швейцарияда унинг тўлиқ геноми олинди. Бу маълумотлар 11 май куни рўйхатга олинган ва тўлиқ геномли штаммлар атиги олти бемордан олинган. Бундан ташқари, улар 2014 ва 2018 йиллардаги эпидемиялар пайтида Чили ва Аргентинада рўйхатга олинган штаммларга жуда ўхшаш эди. Ахборот алмашинуви жуда тез бўлди. Биз дарҳол бу йўналишда иш бошладик ва бир ҳафта ўтгач, Андес вирусини аниқлаш учун лаборатория усулига эга бўлдик, — деди Акимкин.
Унинг таъкидлашича, мамлакатда бошқа турдаги ҳантавирусларни аниқлаш усуллари аллақачон мавжуд эди.
Ўтган ҳафта Роспотребнадзор идора Бундибуджио вирусини (Эбола вирусининг штамми) аниқлаш учун Россия тест тизимларини ишлаб чиққани ва уларни Конго Республикасига етказиб беришни режалаштиргани ҳақида хабар берган эди.
Эслатиб ўтамиз, Исроилда хантавирус инфекциясининг биринчи ҳолати қайд этилди.