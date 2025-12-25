Россия 2026 йил учун ғалла экспорти квотасини белгилади
МОSKVA. Каzinform — Россия ҳукумати 2026 йилнинг биринчи ярми учун ғалла экспорти квотасини белгилади, деб хабар беради Kazinform Россия ҳукумати сайтига таяниб.
Хабарда айтилганидек, Россиядан Евроосиё иқтисодий иттифоқидан ташқаридаги мамлакатларга буғдой, меслин, арпа ва маккажўхори экспорти учун тариф квотасининг умумий ҳажми 20 миллион тоннани ташкил этади. Жавдар экспорти учун квота ҳажми — 0 тонна.
Квота 2026 йил 15 февралдан 30 июнгача амал қилади.
Ушбу қарор ички ғалла бозори ва хорижий ташувлар ўртасида оптимал мувозанатни сақлаш учун қабул қилинди. У Россия бозорида ғалла етиштириш ва истеъмол қилишнинг прогноз кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда тасдиқланди.
Тариф квотаси ҳукумат қарорлари асосида хорижий мамлакатларга халқаро гуманитар ёрдам кўрсатиш учун ғалла экспортига тааллуқли эмас.
Ғалла экспорти квотаси 2025 йил октябрь ойида Иқтисодий ривожланиш ва интеграция бўйича ҳукумат комиссиясининг Божхона, тариф ва тарифсиз тартибга солиш бўйича кичик қўмитасининг йиғилишида тасдиқланган.
Ғалла экспорти квотаси механизми Россия Федерацияси ҳукумати томонидан 2021 йилда жорий этилган. Квота доирасида ғалла экспортига нархга қараб ўзгарувчан бож қўлланилади.
