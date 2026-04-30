Ролан Гаррос турнирида қозоғистонликлардан кимлар иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Бу йилги Париждаги Ролан Гаррос турнири иштирокчилари рўйхати эълон қилинди.
24 майдан 7 июнгача Ролан Гаррос стадионида бўлиб ўтадиган асосий мусобақада дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина Қозоғистондан яккалик баҳсларида, шунингдек, АТР рейтингида 11-ўринда турган Александр Бублик, Юлия Путинцева (WТА рейтингида 80-ўрин) ва Александр Шевченко (АТР рейтингида 82-ўрин) иштирок этади.
Бундан ташқари, Тимофей Скатов (АТР рейтингида 198-ўрин) 18-22 май кунлари бўлиб ўтадиган саралаш турнирида иштирок этади. Бундан ташқари, рейтингда 282-ўринда турган Михаил Кукушкин кутиш рўйхатига киритилди.
Бу йил Ролан Гаррос ўзининг 125 йиллигини ("Катта дубулға" бўйича 96 йил) нишонламоқда. Турнирнинг соврин жамғармаси 61,7 миллион еврога баҳоланмоқда, бу ўтган йилга нисбатан 9,5 фоизга кўп.
Ўтган йили Е. Рибакина ва А. Бублик чорак финалга, Ю. Путинцева учинчи босқичга ва А. Шевченко иккинчи босқичга чиқишган эди. Бу йил ушбу рейтинг очколарини ҳимоя қилиш жуда муҳим.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Франциядаги турнирда маҳаллий теннисчини мағлуб этди.