    Александр Шевченко Франциядаги турнирда маҳаллий теннисчини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 82-ракеткаси Александр Шевченко Экс-ан-Прованс (Франция) челленжер турнирининг 1/8 босқичига йўл олди.

    Фото: instagram.com/shevchenkoo_17

    Турнирнинг 7-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи ўйинини 216-ўриндаги француз Ден Аддедга қарши ўтказди.

    А. Шевченко рақибини 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.

    1 соатдан кўпроқ давом этган ўйинда Шевченко 8 та эйс билан бирга 12 та брейк-пойнтдан 5 тасини фойдаланди. Аддед 1 та эйс, 1 та брейк (2 та брейк-пойнт) билан чекланган эди.

    Александр Шевченко чорак финал йўлланмаси учун дунё рейтингида 100-ўринда турган хитойлик Йибин Ву билан беллашади. У рейтингда 95-ўринни эгаллаган яна бир француз Александр Мюллерни 6:3, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик Мадрид турнириининг жуфтлик баҳсларида иккинчи босқичга йўл олди.

    Бекабат Узаков
