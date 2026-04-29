Александр Шевченко Франциядаги турнирда маҳаллий теннисчини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 82-ракеткаси Александр Шевченко Экс-ан-Прованс (Франция) челленжер турнирининг 1/8 босқичига йўл олди.
Турнирнинг 7-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи ўйинини 216-ўриндаги француз Ден Аддедга қарши ўтказди.
А. Шевченко рақибини 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.
1 соатдан кўпроқ давом этган ўйинда Шевченко 8 та эйс билан бирга 12 та брейк-пойнтдан 5 тасини фойдаланди. Аддед 1 та эйс, 1 та брейк (2 та брейк-пойнт) билан чекланган эди.
Александр Шевченко чорак финал йўлланмаси учун дунё рейтингида 100-ўринда турган хитойлик Йибин Ву билан беллашади. У рейтингда 95-ўринни эгаллаган яна бир француз Александр Мюллерни 6:3, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
