Ролан Гаррос турнири: Александр Шевченко беш сет давом этган ўйинда ғалаба қозонди

PARIS. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, жаҳоннинг 59-ракеткаси Александр Шевченко Ролан Гаррос турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада дунё рейтингида 82-ўринни эгаллаб турган россиялик Аслан Карацевга қарши кортга чиқди.

Беш сет давом этган баҳсда Шевченко 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4 ҳисобида зафар қучди. 3 соат 15 дақиқада қозоғистонлик спортчи 13 та эйс билан бирга 15 та брейк-пойнтдан тўққизтасини ишлатди. Карацев 1 та эйс, 8 та брейк (22 та брейк)дан ошиб кета олмади.

Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун дунё рейтингида 79-ўринни эгаллаб турган франциялик Корентен Муте билан беллашади.