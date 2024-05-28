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    07:40, 28 Май 2024 | GMT +6

    Ролан Гаррос турнири: Александр Шевченко беш сет давом этган ўйинда ғалаба қозонди

    Шевченко
    Фото: Теннис федерацияси

    PARIS. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, жаҳоннинг 59-ракеткаси Александр Шевченко Ролан Гаррос турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада дунё рейтингида 82-ўринни эгаллаб турган россиялик Аслан Карацевга қарши кортга чиқди.

    Беш сет давом этган баҳсда Шевченко 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4 ҳисобида зафар қучди. 3 соат 15 дақиқада қозоғистонлик спортчи 13 та эйс билан бирга 15 та брейк-пойнтдан тўққизтасини ишлатди. Карацев 1 та эйс, 8 та брейк (22 та брейк)дан ошиб кета олмади.

    Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун дунё рейтингида 79-ўринни эгаллаб турган франциялик Корентен Муте билан беллашади.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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