11:06, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Ризабек Айтмуқан U23 тоифасида жаҳон чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди
ASTANA. Kazinform — Ризабек Айтмуқан Сербиянинг Нови Сад шаҳрида бўлиб ўтган U23 тоифасида жаҳон чемпионатида 97 кг вазн тоифасида эркин кураш бўйича бронза медалини қўлга киритди.
Учинчи ўрин учун курашда қозоғистонлик спортчи 20 ёшгача бўлган жаҳон чемпиони, эронлик курашчи Абулфозил Бабалони 7:1 ҳисобида мағлуб этди.
Ризабекнинг жаҳон чемпионатидаги йўли:
- Саралаш босқичи: Иброҳим Бенеколи (Туркия) — 11:1
- 1/8 финал. Аймар Егиноа (Испания) — 10:0
- ¼ финал. Гаррош Cуеcабакила (АҚШ) — 11:0
- Ярим финалда эса у Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати бронза медали совриндори Араш Йошидага (Япония) ютқазди.
Шуни таъкидлаш керакки, Ризабек Айтмуқан 2024 йилда ушбу глобал мусобақада барча рақибларини ортда қолдириб, чемпион бўлган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган полвонлар номи маълум бўлгани ҳақида хабар берган эдик.