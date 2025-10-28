OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:06, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ризабек Айтмуқан U23 тоифасида жаҳон чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди

    ASTANA. Kazinform — Ризабек Айтмуқан Сербиянинг Нови Сад шаҳрида бўлиб ўтган U23 тоифасида жаҳон чемпионатида 97 кг вазн тоифасида эркин кураш бўйича бронза медалини қўлга киритди.

    Ризабек Айтмуқан
    Фото: Спорт қўмитаси

    Учинчи ўрин учун курашда қозоғистонлик спортчи 20 ёшгача бўлган жаҳон чемпиони, эронлик курашчи Абулфозил Бабалони 7:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Ризабекнинг жаҳон чемпионатидаги йўли:

    • Саралаш босқичи: Иброҳим Бенеколи (Туркия) — 11:1
    • 1/8 финал. Аймар Егиноа (Испания) — 10:0
    • ¼ финал. Гаррош Cуеcабакила (АҚШ) — 11:0
    • Ярим финалда эса у Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати бронза медали совриндори Араш Йошидага (Япония) ютқазди.

    Шуни таъкидлаш керакки, Ризабек Айтмуқан 2024 йилда ушбу глобал мусобақада барча рақибларини ортда қолдириб, чемпион бўлган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган полвонлар номи маълум бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Эркин кураш Жаҳон чемпионати Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!