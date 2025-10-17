09:12, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган полвонлар номи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Нови-Сад (Сербия) шаҳрида бўлиб ўтадиган эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон ёшлар терма жамоаси маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Бирлашган Жаҳон Кураши (UWW) маълумотларига кўра, мамлакат шарафини қуйидаги курашчилар ҳимоя қилади:
57 кг гача: Жаҳонгир Аҳмаджанов
61 кг гача: Мерей Базарбаев
65 кг гача: Рустем Толен
70 кг гача: Майис Алиев
74 кг гача: Диас Сағдатов
79 кг гача: Ерхан Абил
86 кг гача: Муханбет Мамбетов
92 кг гача: Айбек Айтбеков
97 кг гача: Ризабек Айтмухан
125 кг гача: Бауиржан Советов
Жаҳон чемпионати 20-27 октябрь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида қозоғистонлик икки нафар полвон бронза медалини қўлга киритди.