OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:12, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган полвонлар номи маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform – Нови-Сад (Сербия) шаҳрида бўлиб ўтадиган эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон ёшлар терма жамоаси маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди. 

    Ризабек Айтмұхан
    Фото: ҚР ҰОК

    Бирлашган Жаҳон Кураши (UWW) маълумотларига кўра, мамлакат шарафини қуйидаги курашчилар ҳимоя қилади:

    57 кг гача: Жаҳонгир Аҳмаджанов

    61 кг гача: Мерей Базарбаев

    65 кг гача: Рустем Толен

    70 кг гача: Майис Алиев

    74 кг гача: Диас Сағдатов

    79 кг гача: Ерхан Абил

    86 кг гача: Муханбет Мамбетов

    92 кг гача: Айбек Айтбеков

    97 кг гача: Ризабек Айтмухан

    125 кг гача: Бауиржан Советов

    Жаҳон чемпионати 20-27 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида қозоғистонлик икки нафар полвон бронза медалини қўлга киритди.

    Теглар:
    Эркин кураш Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!