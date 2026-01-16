Римда тезлик чегараси 30 км/соатгача пасайтирилди
ASTANА. Кazinform — Италия пойтахти Рим марказида тезлик чегараси 30 км/соатгача пасайтирилди, деб хабар беради Anadolu агентлиги.
Рим мерияси томонидан 14 январь куни расман эълон қилинган қарорга кўра, йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш мақсадида чекланган транспорт зоналарида (ZTL) ва шаҳар марказидаги мингга яқин кўчаларда ҳайдовчилар учун максимал тезлик чегараси 30 км/соат этиб белгиланди.
Шу муносабат билан, йўл ҳаракати учун масъул бўлган Рим шаҳар полицияси ушбу ҳудудларда патруллик ва назоратни кучайтирди.
Транспорт учун масъул шаҳар кенгаши аъзоси Эуженио Патане ушбу чора йўл-транспорт ҳодисалари сонини ва улар билан боғлиқ харажатларни камайтириш учун кўрилганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, қонунга риоя қилинишини назорат қилиш учун шаҳарнинг асосий кўчаларидан бири — Кристофор Колумбга янги тезлик камералари ўрнатилади.
Бундан ташқари, шаҳар бўйлаб хавфсизлик даражаси оширилган 175 та янги пиёдалар ўтиш жойлари қурилади.
Шуни таъкидлаш керакки, икки йил олдин шимолий Болонья шаҳрида ҳам шунга ўхшаш тезлик чегараси жорий этилган эди, шунга қарамай, марказий ҳукумат бу ташаббусга қарши чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Чехия Европа Иттифоқида тезликни 150 км/соатгача чеклайдиган биринчи давлатга айланиши мумкин.