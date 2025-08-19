Чехия Европа Иттифоқида тезликни 150 км/соатгача чеклайдиган биринчи давлатга айланиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Чехияда автомобиль йўлининг бир қисмида рухсат этилган тезликни тажриба тариқасида ошириш режалаштирилмоқда, деб хабар беради Bild.
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, Табор ва Ческе-Будеивице шаҳарлари оралиғидаги 50 километрлик йўлда ҳайдовчилар 150 км/соатгача тезлашиши мумкин бўлади.
Янги тезлик тартибини синов тариқасида жорий этиш сентябрь ойининг охирига мўлжалланган. “150 км/соат” чекловли электрон белгилар фақат қулай об-ҳаво шароитида ва йўллар бўш бўлганда фаоллаштирилади. Ёмғир, қор ёки бошқа ноқулай об-ҳаво шароитларида тизим автоматик равишда рухсат этилган тезликни 20 км/соатга пасайтиради.
Ҳозирда Чехия автомобиль йўлларида умумий тезлик чегараси 130 км/соатни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, бундай тажрибалар Европада аввал ҳам ўтказилган: Австрияда Вена ва Зальцбург оралиғида 2018 йилдан 2020 йилгача 140 км/соатгача бўлган чекловлар синовдан ўтказилган, бироқ лойиҳани ўша пайтдаги иқлим ишлари вазири Леонора Гевесслер карбонат ангидрид чиқиндилари кўпайиши билан боғлиқ хавотирлар туфайли тўхтатган эди.
