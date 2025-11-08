Рибакина WТА якуний турнирида ғалаба қозонган илк осиёлик теннисчига айланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 6-ракеткаси Елена Рибакина бугун Ар-Риёдда (Саудия Арабистони) бўлиб ўтган WТА якуний турнирида ғалаба қозонди.
Қозоғистонлик теннисчи чемпионлик унвони учун финалда дунёнинг 1-ракеткаси, тўрт карра "Катта дубулға" соҳиби, беларуслик Арина Соболенкога қарши курашди.
Биринчи сетда ҳисоб 3:2 бўлганида, Рибакина брейк қилди ва ўз пешқадамлигини сақлаб қолди - 6:3.
Иккинчи сетда Е. Рибакина тай-брейкда ғалаба қозонди - 7:6 (7:0).
Бир соат 48 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 13 та эйс ва 6 та брейк-поинтдан 1 тасини амалга оширди. Соболенко 5 та эйс амалга оширди, аммо 5 та брейк-поинтдан фойдалана олмади.
Шундай қилиб, Е. Рибакина турнир 1972 йилда ташкил этилганидан бери чемпион бўлган биринчи осиёлик теннисчи бўлди. Бунгача хитойлик Ли На (2013 йилда) ва Чжэн Циньвэнь (2024 йилда) фақат финалга чиқишган эди.
Турнир давомида барча ўйинларида ғалаба қозонган Елена 1500 рейтинг очкоси ва 5,235 миллион доллар (2,747 миллиард тенге) соврин жамғармасини қўлга киритди. Бундан ташқари, у душанба куни янгиланадиган WТА рейтингида 5-ўринга кўтарилади.
Бундан ташқари, Е. Рибакина 2016 йилдан бери 500 та эйсдан ошган биринчи теннисчи бўлди. 2016 йилда бундай натижага чехиялик Каролина Плискова эришган эди.
Бундан ташқари, ТОП-10 таликдаги 7 теннисчини ортда қолдирди ва Елена бу мавсумда бу борада ажойиб натижаларга эришди. Рибакина 11 та WТА чемпионлигини, жумладан, Уимблдондаги ғалабасини қўлга киритди. Қозоғистондан ҳеч ким бу ютуққа эриша олмаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина WТА якуний турнирининг финалига чиққани ҳақида хабар берган эдик.