Елена Рибакина илк бор WТА якуний турнири финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Елена Рибакина Ар-Риёд (Саудия Арабистони) WТА якуний турнирининг финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи ярим финалда дунёнинг 5-ракеткаси, америкалик Жессика Пегулага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Рақиблар бунгача беш марта тўқнаш келишган, уларнинг учтасида Пегула ғалаба қозонган.
Биринчи сетда америкалик теннисчи брейк қилди ва 2:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо Рибакина ҳисобни тенглаштирди. Бироқ, у геймни бой берди ва жавоб қайтара олмади - 4:6.
Иккинчи сетда Елена 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ, у коптокни узатганида, бу имкониятни қўлдан бой берди - 4:5. Бироқ, у яна бир брейк билан якунлади - 6:4.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда, ҳисоб 3:2 бўлганида, қозоғистонлик теннисчи брейк қилишга муваффақ бўлди. Пегула яна бир бор брейк қилган бўлса-да, Рибакина ниҳоят ўйинда ғалаба қозонди - 6:3.
Икки соат 7 дақиқа давом этган кескин курашда Е. Рибакина 11 брейк-пойнтдан 5 тасини, шунингдек, 15 та эйсни қўлга киритди. Пегула 1 эйс ва 4 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, ўтган йилги финалчини мағлуб этган Е. Рибакина қозоғистонлик теннисчилар орасида биринчи марта йилнинг финал турнирининг финалига чиқди.
— Пегула ўйинни яхши бошлади. Мен секин ҳаракат қилдим. Бироқ, иккинчи сетда ўз ўйинимни топганимдан хурсандман. 15 та эйс ҳам ёрдам берди. Охир-оқибат мен муваффақиятли ўйнадим. Бу ерда мени қўллаб-қувватлаган барча мухлисларимга миннатдорчилик билдирмоқчиман, - деди Е. Рибакина.
Финалда Елена Рибакина дунёнинг 1-ракеткаси ғолиби беларуслик Арина Соболенко ёки 4-ўринда турган яна бир америкалик Аманда Анисимова билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг ярим финалдаги рақиби аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.