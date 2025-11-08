OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:35, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина илк бор WТА якуний турнири финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Елена Рибакина Ар-Риёд (Саудия Арабистони) WТА якуний турнирининг финалига чиқди.

    рибакина
    Фото: Sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи ярим финалда дунёнинг 5-ракеткаси, америкалик Жессика Пегулага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Рақиблар бунгача беш марта тўқнаш келишган, уларнинг учтасида Пегула ғалаба қозонган.

    Биринчи сетда америкалик теннисчи брейк қилди ва 2:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо Рибакина ҳисобни тенглаштирди. Бироқ, у геймни бой берди ва жавоб қайтара олмади - 4:6.

    Иккинчи сетда Елена 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ, у коптокни узатганида, бу имкониятни қўлдан бой берди - 4:5. Бироқ, у яна бир брейк билан якунлади - 6:4.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда, ҳисоб 3:2 бўлганида, қозоғистонлик теннисчи брейк қилишга муваффақ бўлди. Пегула яна бир бор брейк қилган бўлса-да, Рибакина ниҳоят ўйинда ғалаба қозонди - 6:3.

    Икки соат 7 дақиқа давом этган кескин курашда Е. Рибакина 11 брейк-пойнтдан 5 тасини, шунингдек, 15 та эйсни қўлга киритди. Пегула 1 эйс ва 4 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Шундай қилиб, ўтган йилги финалчини мағлуб этган Е. Рибакина қозоғистонлик теннисчилар орасида биринчи марта йилнинг финал турнирининг финалига чиқди.

    — Пегула ўйинни яхши бошлади. Мен секин ҳаракат қилдим. Бироқ, иккинчи сетда ўз ўйинимни топганимдан хурсандман. 15 та эйс ҳам ёрдам берди. Охир-оқибат мен муваффақиятли ўйнадим. Бу ерда мени қўллаб-қувватлаган барча мухлисларимга миннатдорчилик билдирмоқчиман, - деди Е. Рибакина.

    Финалда Елена Рибакина дунёнинг 1-ракеткаси ғолиби беларуслик Арина Соболенко ёки 4-ўринда турган яна бир америкалик Аманда Анисимова билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг ярим финалдаги рақиби аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
