Ретро хитлар ва жаҳон юлдузлари: Кўчманчилар ўйинларида кимлар қўшиқ куйлайди
ASTANA. Kazinform — VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида иштирок этадиган санъаткорлар таркиби эълон қилинди, деб хабар беради Кабар.
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида бир қатор хорижий юлдузлар, хедлайнерлар ва жаҳонга машҳур санъаткорлар иштирок этади. Бу ҳақда Чўлпон-Ота шаҳрида бўлиб ўтган брифингда Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг маданий дастури бош режиссёри Олтинбек Максутов маълум қилди.
Унинг айтишича, санъаткорлар таркиби ҳозирги ёшлардан тортиб катта авлод вакилларигача бўлган барча ёшдаги томошабинларнинг қизиқишлари инобатга олинган ҳолда шакллантирилган.
Концерт майдонларида, шунингдек, ўйинларнинг очилиш ва ёпилиш маросимлари прологларида қирғизистонлик санъаткорлар билан бирга нидерландиялик хонанда Eva Simons, французларнинг Gipsy Kings поп-гуруҳи, германиялик хонанда Haddaway, эквадорлик мусиқачи Leo Rojas, россиялик хонанда Дмитрий Колдун, озарбайжонлик хонанда Роза Зергерли, Бошқирдистондан келган Ay Yola мусиқий триоси ҳамда якутиялик «Кыл Саха» ва «Аярхан» ансамбллари чиқиш қилади.
Фахрий меҳмонлар ва Ўйинлар элчилари сифатида Голливуд актёри Дон «Дракон» Уилсон, америкалик актриса Бай Лин, театр ва кино актрисаси Наталья Аринбасарова, шунингдек, «Оскар» мукофоти совриндори, кинорежиссёр Збигнев Жмудский иштирок этади.
Олтинбек Максутовнинг айтишича, хорижий меҳмонларнинг ташрифи учун бюджет маблағлари сарфланмаган. Жаҳон миқёсидаги юлдузлар Жаҳон кўчманчилар ўйинларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ўз ташаббуслари билан келган, шунингдек, уларнинг ташрифига ҳомийлар молиявий кўмак кўрсатган.