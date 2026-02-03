Респондентларнинг 78 фоизи Конституциявий ислоҳотни қўллаб-қувватлайди — сўровнома
АSTANА. Kazinform — Президент ҳузуридаги Қозоғистоннинг стратегик тадқиқотлар институти директори Жандос Шаймарданов Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг бугунги йиғилишида Асосий қонунга киритилаётган ўзгаришларни аҳоли қандай қабул қилаётгани ҳақида фикр билдирди.
— Яқинда "Жамоатчилик фикри" институти ўтказган сўровнома натижаларини эълон қилган эди. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, респондентларнинг 79 фоизи олиб борилаётган Конституциявий ислоҳотни ўз вақтида деб ҳисоблайди. Шунингдек, фуқароларнинг катта қисми Конституциядаги ўзгаришларни шахсий фаровонлигининг ошиши ва ҳаёт сифати яхшиланиши билан бевосита боғлайди, — деди у.
Унинг маълумотларига кўра, респондентларнинг 65 фоизи таклиф қилинаётган ўзгаришлар уларнинг ҳаётига ижобий таъсир кўрсатади, деб ишонади.
— Натижада сўровномада қатнашганларнинг аксарияти, яъни респондентларнинг 78 фоизи Конституциявий ислоҳотни қўллаб-қувватлашини билдирган. Жамоатчилик фикрини ўрганиш шуни кўрсатдики, Конституциявий ислоҳот — фуқароларнинг кенг муҳокамада иштирок этиши ва жамоатчилик қўлловига таянади, — деди институт раҳбари.