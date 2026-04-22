RES — 2026: БМТ Марказий Осиёда чиқиндиларни қайта ишлаш масаласини кўтарди
ASTANА. Кazinform — Чиқиндиларни қайта ишлаш секторини ривожлантириш керак. Бу ҳақда БМТ Бош котиби ўринбосари ва БМТ Атроф-муҳит дастури ижрочи директори Ингер Андерсен Астанада бўлиб ўтаётган Минтақавий экологик саммитда маълум қилди.
— Биз кундалик ҳаётимизда фойдаланадиган нарсаларни асосан ер қаъридан хомашёни қайта ишлаш орқали ишлаб чиқарамиз. Бироқ, кейинчалик эскирган ёки синган товарларни ташлаймиз. Бироқ, биз бу жараённи ўзгартиришимиз мумкин, яъни ўзимизни хомашёни қазиб олиш, қайта ишлаш ва кейин шунчаки ташлаб юбориш жараёни билан чеклаш барқарор модел эмас. Ахир, тўпланган чиқиндилар дунё экологиясини ва келажагимизни ёмонлаштирмоқда. Шунинг учун, бу чиқиндиларни қайта ишлашга ва айланма иқтисодиётни кенгайтиришга эътибор қаратиш керак. Ҳозирда ер қаъридан ресурсларни қазиб олиш авж олмоқда ва товарлар ва маҳсулотларга талаб ортиб бормоқда. Агар бу тенденция давом этса, келгуси даврда жиддий оқибатларга олиб келадиган инқироз эҳтимоли бор, — деди Ингер Андерсен.
Шу муносабат билан у бундай қийинчилик Марказий Осиё учун ҳам хавф туғдиришини таъкидлади.
— Ушбу минтақада аҳоли сонининг кўпайишини ҳисобга олган ҳолда, чиқиндилар ҳажми ҳам ортади. Айланма иқтисодиёт ғояси бу таҳдидга яхши жавоб бўлар эди. Шу билан бирга, биз янги иш ўринлари яратишимиз, янги имкониятлар очишимиз ва иқтисодий қиймат яратишимиз мумкин. Хусусан, материаллардан қайта фойдаланиш амалиётини кенгайтириш жуда муҳимдир. Умуман олганда, Марказий Осиё мамлакатлари ушбу ислоҳотларни бошладилар. Бу, ўз навбатида, янги бизнес моделларини ривожлантиришга ҳисса қўшади, — деди БМТ Бош котиби ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, Астанада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида “Барқарор келажак учун умумий қараш” мавзусидаги Минтақавий экологик саммит (RES) бўлиб ўтмоқда.