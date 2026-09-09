Ренуар музейидан 9 миллион евролик расмлар ўғирланди
ASTANА. Кazinform — Франциянинг Кань-сюр-Мер шаҳридаги Пьер Огюст Ренуар музейидан иккита расм ўғирланди. Шаҳар ҳокимлигининг маълумотларига кўра, музейга икки жиноятчи бостириб кирган. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Дастлаб тўртта расм ўғирлангани ҳақида хабар берилган эди. Бироқ, кейинчалик жиноятчилар қочиб кетаётганда икки асар музей боғида қолдирилгани маълум бўлди.
Nice-Matin газетасининг хабар беришича, ўғирланган тўртта расмнинг барчаси Ренуарнинг ўзи томонидан чизилган. Улар орасида 1905 йили чизилган "Коко китоб ўқияпти", 1910 йили чизилган " Колонна Романо хонимнинг портрети", 1895 йили чизилган "Стивен Пишон хонимнинг портрети" ва 1886 йили чизилган "Қудуқ ёнидаги қиз" бор.
Кейинчалик Кань-сюр-Мер ҳокимлиги жиноятчилар ўзлари билан иккита расм олиб кетганликларини аниқлади. Улар “Колонна Романо хонимнинг портрети” ва “Қудуқдаги қиз”.
Музейдаги сигнализация маҳаллий вақт билан соат 5:48 да ишга туширилди. Видео камералар бино ичида икки нотаниш одамни қайд этди. Полиция сигнализациядан беш дақиқа ўтгач музейга етиб келган бўлса-да, гумондорлар аллақачон воқеа жойидан қочиб кетишган эди.
Кань-сюр-Мер мэри Бриан Массоннинг сўзларига кўра, жиноятчилар симли тўсиқни кесиб музейга киришган. Полиция сиреналари ва сигнализациянинг ишга тушиши уларни қочишга мажбур қилди.
Ҳозирда жиноятчиларни қидириш ишлари олиб борилмоқда. Иш Ницца уюшган жиноятчилик бўлими томонидан тергов қилинмоқда.
Мэрнинг сўзларига кўра, ўғирланган расмларнинг умумий қиймати тахминан 9 миллион евро (10,5 миллион доллар) ни ташкил қилади.
Ренуар музейи ҳақида
Ренуар музейи Ниццадан бир неча дақиқалик масофада жойлашган Франциянинг Лазур соҳилидаги Кань-сюр-Мер шаҳрида жойлашган. Музей 1960 йилда очилган ва рассом умрининг сўнгги 11 йилини ўтказган собиқ хусусий уйда жойлашган.
Уй Ўрта ер денгизига қараган тепаликда жойлашган. Бино зайтун ва цитрус дарахтлари ўсадиган кичик боғ билан ўралган.
Музей коллекциясида Ренуарнинг 12 та расми ва ўнлаб ҳайкаллари мавжуд. Шунингдек, у ерда Пьер Боннар ва Рауль Дюфи каби бошқа рассомларнинг асарлари ҳам сақланади.
Эслатиб ўтамиз, Бонндаги музейдан 100 дан ортиқ экспонатлар ўғирланди.