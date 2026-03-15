Референдум Қозоғистон учун янги тарихий даврни очади - Ўзбекистон МСК раиси
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонга халқаро кузатувчи сифатида келган Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси раиси Зайниддин Низомхўжаев референдумга тайёргарлик ва овоз бериш жараёнини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, делегация мамлакатга келганидан сўнг дарҳол, яъни кеча ўз ишини бошлади.
“Биз кеча етиб келдик. Келганимиздан сўнг дарҳол Референдум бўйича Марказий комиссия раиси ва аъзолари билан икки томонлама учрашув ўтказдик. Тайёргарлик жараёнига оид барча саволларимизга батафсил жавоб олдик”, — деди у.
Кузатувчи Ўзбекистон томони сайловолди ташвиқотини ташкил этишнинг барча босқичларига, шунингдек, қисқа вақт ичида бажарилган ишларга алоҳида эътибор қаратганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, фақат шу учрашув давомида делегация ташкилотчиларнинг тайёргарлик даражаси ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлди.
“Ҳамкасбларимиз барча саволларга батафсил жавоб бердилар. Биз референдумни ўтказиш учун масъул гуруҳ тўлиқ тайёр эканлигига амин бўлдик”, — деди у.
Шунингдек, Зайниддин Низомхўжаев бугунги овоз бериш мамлакат учун катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, ушбу референдум Қозоғистон сиёсий ҳаётида муҳим воқеадир.
“Бугунги референдум - Қозоғистон учун янги тарихий босқич, мамлакат учун янги келажакнинг бошланишидир”, — деди у.
Ўзбекистонлик меҳмон кўп йиллар давомида сайлов тизимида ишлаб келаётган мутахассис сифатида олиб борилган тайёргарлик ишларининг кўлами ва сифати яққол кўриниб турганини таъкидлади.
“Сайлов комиссияси раҳбари сифатида мен ҳамкасбларимиз жуда кенг кўламли тайёргарлик ишларини олиб борганидан мамнунман. Бу бугун яққол кўриниб турибди ва биз бунга гувоҳмиз”, — деди Зайниддин Низомхўжаев.
Кузатувчининг сўзларига кўра, сайлов участкаларига ташриф буюриш чоғида делегация нафақат комиссияларнинг уюшган ишини, балки фуқароларнинг фаол иштирокини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, сайлов участкаларидаги умумий муҳит ҳам эътиборни тортди.
“Сайлов комиссияларининг ёш аъзолари ва жамоатчилик кузатувчиларидан биз мамнунмиз. Уларнинг фаолияти ижобий таассурот қолдирди, — деди у.
Ўзбекистон вакилининг сўзларига кўра, куннинг биринчи ярмида сайловчилар фаоллиги яққол кўриниб турарди.
“Бизни хурсанд қилган нарса шундаки, биз соат 12 га қадар бир нечта сайлов участкаларига ташриф буюришга муваффақ бўлдик ва шу вақт оралиғида сайловчиларнинг 40 фоиздан ортиғи келиб, овоз берган эди”, — деди у.
Кузатувчилар делегацияси нафақат сайловчиларнинг фаоллигига, балки барча тартиб-қоидаларга риоя қилинишига ҳам алоҳида эътибор қаратганликларини таъкидладилар. Унинг сўзларига кўра, сайлов участкаларида халқаро кузатувчилар комиссия вакилларидан сайловчилар сони, аҳолини хабардор қилиш тартиби, шунингдек, сайлов участкасига ўзлари кела олмаган фуқаролар учун овоз бериш қандай ташкил этилгани ҳақида аниқ саволлар беришди.
“Биз учун қанча сайловчи борлигини, уларга қандай хабар берилганини, имконияти чекланган фуқаролар ва касал бўлиб, уйидан чиқа олмайдиган фуқаролар учун қандай шароитлар яратилганини билиш муҳимдир”, — деб тушунтирди Зайниддин Низомхўжаев.
Кузатувчи шунингдек, овоз бериш имконияти масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, комиссия вакиллари дастлабки ариза топширган фуқаролар учун уйда овоз бериш қандай ташкил этилгани ҳақида ҳам маълумот беришди.
“Масалан, битта сайлов участкасида уч киши уйдан овоз беришга муваффақ бўлди — улар қонунчиликда кўзда тутилган дастлабки ариза топширишди. Баъзи сайлов участкаларида эса етти киши. Бошқа бир сайлов участкасида биз 12 нафар фуқаро уйда овоз бериш учун ариза берганини ўз кўзимиз билан кўрдик”, — деди Зайниддин Низомхўжаев.
Унинг фикрича, ушбу овоз бериш тартиби турли тоифадаги фуқароларнинг шароитларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилганидан далолат беради.
“Референдумни Қозоғистон қонунчилиги талабларига мувофиқ ўтказиш учун барча шароитлар яратилган”, — деди маърузачи.
Умумий овоз бериш жараёнига тўхталиб, Ўзбекистон вакили делегация кузатуви давомида ҳеч қандай қонун бузилиши қайд этилмаганини айтди.
“Бизнинг кузатувларимизга кўра, ҳеч қандай қонун бузилиши кузатилмаган”, — деди у.
У шунингдек, комиссия аъзолари кузатувчилар томонидан берилган саволларга очиқ ва тўлиқ жавоб берганини таъкидлади.
“Шуни таъкидлаш керакки, комиссия раиси, котиблар ва барча комиссия аъзолари биз берган барча саволларга тўлиқ жавоб беришди”, — деди кузатувчи.
Хулоса қилиб айтганда, у Қозоғистон фуқароларига ўз тилакларини билдирди.
“Ақлли, оқилона қозоқ халқига ўз танловини қилишини тилайман”, — деди Зайниддин Низомхўжаев.