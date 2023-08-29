07:48, 29 Август 2023 | GMT +6
Рамазон Оразов Словениянинг «Копер» футбол клубига ўтди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик ярим ҳимоячи Рамазон Оразов Словениянинг «Копер» футбол клубига ўтди. Бу ҳақда жамоа матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу ҳақда Словения клуби Instagramдаги расмий саҳифасида эълон қилинган креатив видео орқали маълум қилди.
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Унда футболчи жамоа клублари дўконидан футболкани олиб, уни кийиб, стадионга йўл олгани акс этган. Видеога «Бу кимлигини топинг» деб ёзилган. Бу сирли қаҳрамон 25 ёшли Рамазон Оразов бўлиб чиқди.
Айтайлик, қозоғистонлик футболчи Қостанайнинг «Тобил» жамоасидан Словения клубига ўтди.
Рамазон Оразов 1998 йил 30 январда Алмати шаҳрида туғилган. У шу вақтга қадар Қозоғистоннинг «Қайрат», «Ақтўбе», «Ақсу», «Тобил», Латвиянинг «Даугавпилс» ва Россиянинг «Чайка» клубларида тўп сурган.
У 2021 йилдан буён миллий терма жамоа сафида 9 та ўйинда иштирок этган.
Муаллиф: Адилжан Умбет