09:21, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5
"Рагаса" тўфони: Хитойда 1,89 миллион киши эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform — Хитой жанубидаги табиий офат туфайли 1,89 миллиондан ортиқ киши эвакуация қилинди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.
“Рагаса” тўфони Хитой жанубидаги Гуандун провинциясига етиб келди.
Кучли бўрон провинциянинг Янцзян шаҳридаги Хайлин оролига секундига 40 метргача кучайган шамол билан урилган.
Провинция бўйлаб 1,89 миллиондан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган.
Синоптикларнинг башорат қилишича, «Рагаса» ғарбга тахминан 20 км/соат тезликда ҳаракатланади ва аста-секин заифлашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Рагаса” тўфони Филиппин ва Тайванда 10 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлгани ҳақда хабар бергандик.