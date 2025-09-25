OZ
    09:21, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5

    "Рагаса" тўфони: Хитойда 1,89 миллион киши эвакуация қилинди

    ASTANA. Kazinform — Хитой жанубидаги табиий офат туфайли 1,89 миллиондан ортиқ киши эвакуация қилинди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.

    Тайфун
    Фото: Синьхуа

    “Рагаса” тўфони Хитой жанубидаги Гуандун провинциясига етиб келди.

    Кучли бўрон провинциянинг Янцзян шаҳридаги Хайлин оролига секундига 40 метргача кучайган шамол билан урилган.

    Тайфун
    Фото: Синьхуа

    Провинция бўйлаб 1,89 миллиондан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган.

    Синоптикларнинг башорат қилишича, «Рагаса» ғарбга тахминан 20 км/соат тезликда ҳаракатланади ва аста-секин заифлашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Рагаса” тўфони Филиппин ва Тайванда 10 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлгани ҳақда хабар бергандик.

    Об-ҳаво Иқлим Хитой
    Ляззат Сейданова
