Рафаэль Гросси I даражали «Достық» ордени билан тақдирланди
ASTANA. Kazinform – Ақорда МАГАТЭ бош директори Рафаэль Гросси I даражали «Достық» ордени билан тақдирлангани ҳақида хабар берди.
“Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикаси ва Атом энергияси бўйича халқаро агентлик ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган салмоқли ҳиссаси учун Рафаэль Гроссига I даражали «Достық» ордени билан тақдирлади”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент ва МАГАТЭ бош директори учрашиб, Қозоғистоннинг Халқаро атом энергияси агентлиги билан ҳамкорлиги истиқболларини, шунингдек, ядровий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги глобал кун тартибининг долзарб масалаларини муҳокама қилишган эди.